据新华社北京5月22日电 （记者温竞华）记者22日从中国科技馆获悉：至2023年5月，中国流动科技馆项目全国巡展已实施12年，科普大篷车项目已实施23年，两个流动科普项目累计服务公众超过5亿人次，有力促进了我国科普公共服务均等化。

流动科技馆和科普大篷车是中国科协为解决基层科普设施短缺问题、推动实现全国科普公共服务公平普惠而启动的流动科普项目，目前由中国科技馆具体实施，与实体科技馆、农村中学科技馆和中国数字科技馆共同组成“五位一体”的现代科技馆体系。

据介绍，中国流动科技馆项目于2011年启动，主要为尚未建设实体科技馆、科学教育资源不充足的县级地区公众提供免费科学教育服务，用流动的科普设施把一座座小型科技馆送到公众的“家门口”。每套展览包含约50件科普互动展品，每到一地展出2至3个月，能够接待3万至5万人次。

截至今年4月，流动科技馆已服务公众1.71亿人次，配发流动科技展览资源658套，在全国1888个县级行政区巡回展出5686个站点。部分省份流动科技馆年均服务公众人数相当于一座省级大型实体科技馆。

科普大篷车项目于2000年启动，主要面向基层尤其是乡村地区开展科普公共服务，打通科普工作“最后一公里”。截至今年4月，科普大篷车累计开展活动39.1万次，行驶里程5373.2万公里，服务公众3.38亿人次。

中国科技馆馆长殷皓表示，“十四五”时期，流动科普项目将在“普惠共享、服务全民”的基础上，更加注重科普质量提升；更加注重打造资源联合平台，引导激活地方科普资源开发活力；更加注重价值引领，强化创新氛围营造和科学家精神宣传力度；更加注重开放协同和社会资源的引入，为广大基层群众提供更加优质的科学教育服务。

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 04 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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