本报广东茂名5月22日电 （记者郁静娴）日前，中国国际热作产业大会暨第七届中国荔枝龙眼产业大会在广东茂名召开。此次大会以“热作发展好，世界会更好”为主题，由农业农村部、广东省人民政府共同主办。

据介绍，目前，全国主要热带作物种植面积约7000万亩、总产量3600万吨，荔枝、龙眼、芒果、坚果等产业规模位居世界前列，种苗繁育、高效栽培、机械化生产等技术取得重大突破，热作科技成果加快转化，科技贡献率超63%。近5年，全国热作产业产值年均增长近10%，对当地农民增收贡献率超过30%。同时，我国主要热作产品年贸易额超2100亿元，10年来累计培训了100个发展中国家的数万名学员，国际交流合作逐步深化。

在大会现场，热带农业协同创新战略合作项目等一批热作产业合作项目签约落地，项目覆盖广东、云南、广西、海南等省份，涉及木薯、天然橡胶、荔枝等热作产业。

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 07 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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