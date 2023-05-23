本报北京5月22日电 （记者韩鑫）记者22日从国家邮政局获悉：1—4月，我国邮政行业寄递业务量累计完成468.0亿件，同比增长13.7%。其中，快递业务量累计完成371亿件，同比增长17%。单月来看，4月份，邮政行业寄递业务量完成126.4亿件，同比增长30.5%。其中，快递业务量完成102.1亿件，同比增长36.4%。

“4月，快递业务量增速重回30%以上，增速较上月加快13个百分点以上，反映出行业增速逐月修复，消费市场回升明显。”国家邮政局发展研究中心战略规划研究部主任刘江表示，总体看，今年以来，我国邮政快递行业市场规模高位运行，单月快递业务量超百亿件成为常态，充分彰显了行业发展的韧性。

“今年以来，发展均衡性持续改善，‘快递进村’工程成效显现，农特产品加快上行，农村快递业务量增速明显高于城市增速。”刘江说，此外，国际及港澳台快递业务增长明显加快，成为行业增长的亮点。“当前，行业企业预期总体向好，投资和融资意愿强烈，市场活力持续增强。”

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 10 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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