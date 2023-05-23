本报记者 喻思南

制图：张丹峰

最新发布的自然指数年度榜单显示，中国在2022年的自然指数贡献份额首次排名全球第一。

自然指数由国际知名科技出版机构施普林格·自然出版集团下属机构编制并定期发布。它根据《自然》系列、《科学》等全球82种高质量期刊，统计有关机构、国家或地区在这些期刊上发表论文数量的数据库。运用该数据库，可以根据各机构的论文发表数量及类别来排名。本次榜单基于2022年1月1日至2022年12月31日的自然指数数据。

在国家和地区榜单中，根据自然指数的关键指标“贡献份额”，中国以19373.35位居全球第一，美国为17610.47，前10名还包括德国、英国、日本、法国、韩国、加拿大、瑞士和印度。

中国机构贡献份额排行表现优异。榜单显示，19家中国机构跻身全球50强，其中中国科学院位列首位。进入前10名的中国机构还有中国科学院大学、中国科学技术大学、南京大学、北京大学和清华大学。

看领域，化学是中国实力最强的学科之一，全球化学科研贡献份额前10名的机构中，9家来自中国。地球与环境类别中，全球科研贡献份额前10名的机构中，6家来自中国。

据了解，自然指数主要采用论文数和贡献份额两种科研产出计算方法。其中，论文数是指一篇文章不论有一个还是多个作者，每位作者所在的国家/地区或机构都获得1分；贡献份额采用分数式计量方法计算每篇论文作者的贡献份额。一篇论文总分值为1，每位作者被认为对文章有相同的贡献，分值在所有作者中平均分配。对于隶属于多个机构的作者，贡献份额则在各机构间平均分配。

自2014年11月自然指数首次发布以来，我国的自然指数贡献份额不断增加。比如，在2022自然指数年度榜单列出的2020至2021年上升最快的50家机构中，前31家均来自中国。

此外，近年来，我国发表的论文质量也不断提升。去年12月，中国科学技术信息研究所公布《2022年中国科技论文统计报告》显示，我国热点论文世界占比持续增长，世界热点论文数量首次排名第一位；高被引论文数量继续保持世界排名第二位，占世界份额提升近3个百分点。高被引论文数量是衡量研究影响力的一个关键指标，通常情况下，论文被引用次数越多，就越证明其受到学界认可。

专家表示，自然指数是反映基础研究实力的参考指标。我国基础研究整体水平稳步提升，与持续投入息息相关。过去10多年，我国基础研究经费稳步增长，2022年基础研究经费达1951亿元，是2012年的3.9倍，基础研究经费占全社会研发经费比重连续4年超过6%。

面向未来，专家认为，进一步提高我国科技创新在国际上的影响力，有必要通过完善科研评价体系等方式，努力产出更多从“0”到“1”的原创性成果。同时，鼓励科研人员从国家重大需求和经济社会发展实际问题中凝练科学问题，让科研成果更好为生产生活服务。

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 12 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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