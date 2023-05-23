人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国资委发布中央企业科技创新成果产品手册（2022年版） 东风8项成果上榜

2023年05月23日08:34 | 来源：新华网
小字号

原标题：国资委发布中央企业科技创新成果产品手册（2022年版） 东风8项成果上榜领跑车企

5月20日，国资委发布了中央企业科技创新成果产品手册（2022年版）（以下简称手册）。作为汽车央企，东风汽车集团有限公司（以下简称东风公司）共有8项科技创新成果上榜，展现出东风公司在核心电子元器件、关键零部件等领域的科技实力。

手册由国务院国资委科技创新局组织开展，经企业报送与专家评审并发布，旨在加快中央企业科技创新成果应用推广，促进科技成果向现实生产力转化。本次共涉及核心电子元器件、关键零部件、分析测试仪器、基础软件、关键材料、先进工艺、高端装备七个领域，共收录科技创新成果产品369项。东风公司上榜的八大创新成果包含核心电子元器件：车规级宽禁带半导体IGBT模块，以及关键零部件：乘用车混合动力专用发动机技术研究(C10T、C15被动式预燃室、C15点燃压燃)、汽油机核心关键零部件（增压器）、燃气喷射系统、涡轮增压器、L4级自动驾驶域控制器、云控系统、马赫动力C15TDR发动机，证明东风公司在半导体、动力及自动驾驶等领域都取得了不俗的创新成果。

长期以来，东风公司始终坚持科技自立自强，坚持自主掌握核心技术，在“东方风起”计划和科技创新“跃迁行动”的指引下，东风公司已实现手册中多个领域科技创新成果的产业化应用。在半导体领域，东风与中国中车联合研发的IGBT模块，具备技术、成本双优势，已形成年产30万套的规模，并将在未来三年达到100万套的年生产力。不仅如此，在满足东风企业内部需求同时，东风公司已向行业头部企业规模化供货；在动力领域，东风在燃气喷射系统、涡轮增压器、发动机整体等方面都拥有技术优势，其中，马赫动力C15TDR发动机是东风最新一代1.5L增压直喷发动机，包含13项行业领先技术，且其中4项技术为行业首次量产应用，不仅能适配传统燃油车型，还能适配HEV/PHEV/REV混动车型，目前已面向行业提供产品和技术服务，实现6款车型投放市场；在自动驾驶领域，东风无人驾驶乘用车Robotaxi、5G自动驾驶汽车以及Sharing-Van开发均达到了L4级水平，并已在全国多个城市开展示范运营，Robotaxi累计运行里程已经超过200万公里，东风第一个参与雄安新区智慧交通和智慧城市建设，首批20台东风L4级无人驾驶共享巴士（Sharing-Bus）已在雄安新区开展示范运营。

手册收录的多项成果，是东风公司加速向卓越科技企业转型的“助推器”。面向未来，东风将坚持关键核心技术攻坚，提升科技创新实力和创新成果产业化应用能力，加快产品迭代升级，为行业提供更多更优质的产品和服务，推动汽车产业转型升级，助力实现由中国制造向中国创造迈进的跨越式发展。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
雅万高铁5月22日开始联调联试
　　人民网北京5月22日电 （记者王连香）记者从中国铁路国际有限公司获悉，印度尼西亚当地时间5月22日下午16时（北京时间17时）起，雅万高铁开始联调联试，标志着雅万高铁建设取得新的重大进展，为全线开通运营奠定了坚实基础。 中国铁路国际有限公司相关负责人介绍，联调联试是为确保动车组列车安全平稳运行，在高速铁路开通前进行的严格试验检测和设备调整优化。…
国家金融监督管理总局：保险业偿付能力充足率保持在合理区间
　　人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局日前召开的偿付能力监管委员会工作会议指出，今年一季度，保险业实现原保险保费收入1.95万亿元，同比增长9.2%。一季度保险资金年化综合投资收益率为5.24%，呈现回升向好态势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部