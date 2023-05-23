原标题：国资委发布中央企业科技创新成果产品手册（2022年版） 东风8项成果上榜领跑车企

5月20日，国资委发布了中央企业科技创新成果产品手册（2022年版）（以下简称手册）。作为汽车央企，东风汽车集团有限公司（以下简称东风公司）共有8项科技创新成果上榜，展现出东风公司在核心电子元器件、关键零部件等领域的科技实力。

手册由国务院国资委科技创新局组织开展，经企业报送与专家评审并发布，旨在加快中央企业科技创新成果应用推广，促进科技成果向现实生产力转化。本次共涉及核心电子元器件、关键零部件、分析测试仪器、基础软件、关键材料、先进工艺、高端装备七个领域，共收录科技创新成果产品369项。东风公司上榜的八大创新成果包含核心电子元器件：车规级宽禁带半导体IGBT模块，以及关键零部件：乘用车混合动力专用发动机技术研究(C10T、C15被动式预燃室、C15点燃压燃)、汽油机核心关键零部件（增压器）、燃气喷射系统、涡轮增压器、L4级自动驾驶域控制器、云控系统、马赫动力C15TDR发动机，证明东风公司在半导体、动力及自动驾驶等领域都取得了不俗的创新成果。

长期以来，东风公司始终坚持科技自立自强，坚持自主掌握核心技术，在“东方风起”计划和科技创新“跃迁行动”的指引下，东风公司已实现手册中多个领域科技创新成果的产业化应用。在半导体领域，东风与中国中车联合研发的IGBT模块，具备技术、成本双优势，已形成年产30万套的规模，并将在未来三年达到100万套的年生产力。不仅如此，在满足东风企业内部需求同时，东风公司已向行业头部企业规模化供货；在动力领域，东风在燃气喷射系统、涡轮增压器、发动机整体等方面都拥有技术优势，其中，马赫动力C15TDR发动机是东风最新一代1.5L增压直喷发动机，包含13项行业领先技术，且其中4项技术为行业首次量产应用，不仅能适配传统燃油车型，还能适配HEV/PHEV/REV混动车型，目前已面向行业提供产品和技术服务，实现6款车型投放市场；在自动驾驶领域，东风无人驾驶乘用车Robotaxi、5G自动驾驶汽车以及Sharing-Van开发均达到了L4级水平，并已在全国多个城市开展示范运营，Robotaxi累计运行里程已经超过200万公里，东风第一个参与雄安新区智慧交通和智慧城市建设，首批20台东风L4级无人驾驶共享巴士（Sharing-Bus）已在雄安新区开展示范运营。

手册收录的多项成果，是东风公司加速向卓越科技企业转型的“助推器”。面向未来，东风将坚持关键核心技术攻坚，提升科技创新实力和创新成果产业化应用能力，加快产品迭代升级，为行业提供更多更优质的产品和服务，推动汽车产业转型升级，助力实现由中国制造向中国创造迈进的跨越式发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经