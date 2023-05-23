记者于文静

为落实中央决策部署，深入实施种业振兴行动，近日，农业农村部在各省份推荐基础上遴选发布2022年十大农作物、畜禽、水产优异种质资源，旨在提升全民资源保护意识，引导科研单位、种业企业深入发掘资源潜力，将资源优势转化为创新优势和产业优势。

这是记者22日从农业农村部了解到的消息。

据了解，此次遴选发布的十大优异农作物种质资源均为2022年在全国农作物种质资源普查中新发现的珍稀特色、具有创新开发利用价值的地方品种，包括明水大红芒香稻、龙水梯老黄玉米等；十大优异畜禽种质资源是我国养殖历史悠久、具有典型体貌特征和品质特性的地方品种，包括莱芜猪、清远麻鸡等；十大特色水产种质资源为初步突破繁育养殖技术、推广初具规模的水产养殖品种，包括秦岭细鳞鲑、瓦氏雅罗鱼等。

据悉，2021年农业农村部启动全国农业种质资源普查，计划利用3年时间，全面完成农作物、畜禽和水产养殖种质资源普查，抢救性收集保护一批珍稀、濒危、特有资源。

2022年，各地按照统一部署，分类施策，突出阶段性重点任务，强化技术支撑，扎实推进种质资源普查收集工作深入开展。农作物方面，野外普查收集全部完成，实现了对全国2323个农业县（市、区、旗）的全覆盖，新收集种质资源12.4万份，一些古老的地方品种和特色资源得到更好保护；畜禽方面，填补了青藏高原区域普查空白，摸清了970多个品种的种类、数量和分布，发现了新种质资源21个，采集制作保存遗传材料33万份；水产方面，完成了61个大宗种和251个特色种的系统调查，累计调查场所800多个。

农业农村部有关负责人表示，2023年是中央种业振兴行动“三年打基础”的关键之年，农业农村部将认真落实中央决策部署，加快推进种质资源普查各项任务落实落地，实现种质资源应收尽收、应保尽保。

(责编：申佳平、陈键)

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