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我国流动科普项目累计服务公众超5亿人次

记者温竞华
2023年05月23日08:45 | 来源：新华社
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记者22日从中国科技馆获悉，至2023年5月，中国流动科技馆项目全国巡展已实施12年，科普大篷车项目已实施23年，两个流动科普项目累计服务公众超过5亿人次，有力促进了我国科普公共服务均等化。

流动科技馆和科普大篷车是中国科协为解决基层科普设施短缺问题、推动实现全国科普公共服务公平普惠而启动的流动科普项目，目前由中国科技馆具体实施，与实体科技馆、农村中学科技馆和中国数字科技馆共同组成“五位一体”的现代科技馆体系。

据介绍，中国流动科技馆项目于2011年启动，主要为尚未建设实体科技馆、科学教育资源不充足的县级地区公众提供免费科学教育服务，用流动的科普设施把一座座小型科技馆送到公众的“家门口”。每套展览包含约50件科普互动展品，每到一地展出2至3个月，能够接待3万至5万人次。

截至今年4月，流动科技馆已服务公众1.71亿人次，配发流动科技展览资源658套，在全国1888个县级行政区巡回展出5686个站点，贫困县覆盖率达98%。

科普大篷车项目于2000年启动，主要面向基层尤其是乡村地区开展科普公共服务。截至今年4月，科普大篷车累计开展活动39.1万次，行驶里程5373.2万公里，服务公众3.38亿人次。

中国科技馆馆长殷皓表示，“十四五”时期，流动科普项目将在“普惠共享、服务全民”的基础上，更加注重科普质量提升；更加注重打造资源联合平台，引导激活地方科普资源开发活力；更加注重价值引领，强化创新氛围营造和科学家精神宣传力度；更加注重开放协同和社会资源的引入，为广大基层群众提供更加优质的科学教育服务。

(责编：申佳平、陈键)
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