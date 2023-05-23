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国家级空基站网遥感真实性检验数据集发布

记者齐芳
2023年05月23日08:46 | 来源：光明日报
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从中国科学院空天信息创新研究院（以下简称“空天院”）获悉，国家民用空间基础设施真实性检验场网（以下简称“空基站网”）2023年年会在南京开幕，会上发布了多谱段、跨平台的遥感真实性检验数据集，标志着国家级真实性检验场网运行服务体系整体成型。

遥感真实性检验是评价遥感产品质量的重要途径，是从遥感数据到遥感信息转换的关键技术环节，对于提高对地观测技术定量化水平具有重要意义。

本次发布的遥感真实性检验数据集包括三部分：空基光学卫星全年时序检验数据集、空基合成孔径雷达（SAR）卫星检验数据集和三江平原碳源汇综合实验场多周期检验数据集。这些数据集将在自然资源、生态环境、农业农村、防灾减灾等国家重大领域中发挥更大的作用。

其中，空基光学卫星全年时序检验数据集包括全国叶面积指数网络自动观测数据集、全国典型生态系统土壤水分自动观测数据集、多种气溶胶类型大气自动观测数据集，以及典型地物类型反射率数据集和典型湖泊水体数据集。

空基SAR卫星检验数据集包括基于南北场网的SAR卫星辐射几何产品检验数据集和5分钟更新频次的全国重点区域厘米级对流层大气延迟监测数据集，夯实了国产SAR卫星定量应用的基础。

三江平原碳源汇综合实验场多周期检验数据集可有效助力黑土地土壤、作物、生态、耕地质量等全方面监测，为黑土区时空精准多要素立体监测技术体系的构建、现代农业分区施策技术与分类发展模式研究等提供强有力的数据支持。

(责编：申佳平、陈键)
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