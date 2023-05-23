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我国新一代奶粉研制项目启动

记者李丽云
2023年05月23日08:49 | 来源：科技日报
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5月21日，“十四五”国家重点研发计划“食品制造与农产品物流科技支撑”重点专项——“基于中国母乳研究的新一代婴配乳粉制造技术研究及示范”项目在黑龙江省哈尔滨市启动。该项目由飞鹤乳业牵头，上海交通大学医学院公共卫生学院院长王慧任项目负责人，是“食品制造与农产品物流科技支撑”重点专项2022年度15个立项项目中，唯一的“揭榜挂帅”项目。

该项目将在未来5年中，通过对标准化的母婴队列、精准的检测技术、多层次的功效评价、高保活的工艺技术等方面的科研攻关，研制出基于中国母乳研究的中国新一代婴配粉。项目成立了咨询专家组，中国工程院院士朱蓓薇担任组长，中国工程院院士、江南大学校长陈卫担任副组长。

飞鹤乳业董事长冷友斌致辞表示，将和各参与单位共同突破核心技术瓶颈，取得更多一流创新成果，升级打造更能满足中国婴幼儿营养需求的奶粉，全面提升产业化应用水平，引领中国乳制品行业提质增效。

中国农村技术开发中心产业科技处处长王峻表示，希望“揭榜”单位依据约定，聚焦重点突破方向，力争产出阶段性重大成果。中国农村技术开发中心项目流动专员徐斐然开展了项目实施与管理培训，从专项总体情况、专项管理落实和相关注意事项3个方面进行了详细介绍。项目负责人王慧对项目进行了整体汇报。

启动会上，各课题承担单位对重点研发的研究背景、研究目标、研究内容技术路线、实施方案、研发团队等进行了详细汇报。

(责编：申佳平、陈键)
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