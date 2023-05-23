新华社拉萨5月23日电（记者陈尚才、田金文）23日12时30分许，2023年珠峰科考13名登顶队员成功登顶地球之巅珠穆朗玛峰。之后，他们将完成峰顶雪冰样品采集等重要科考任务。

这是我国珠峰科考继2022年之后，再次突破8000米以上海拔高度。当日，科考队员在珠峰峰顶利用科学仪器，采集珠峰峰顶的雪冰样品，用于分析气候环境指标。

固定钢筋绳索，更换蓄电池，安装风速风向传感器……当日凌晨3时，科考队员从海拔8300米的突击营地出发，历经8个小时攀登，抵达海拔8830米的世界海拔最高自动气象观测站。经过约1个小时紧张工作，气象站零部件升级工作全部完成。为此，他们曾在西藏廓琼岗日冰川、珠峰大本营等地经过10余次反复练习，确保每个人熟悉操作流程。

“自动气象观测站维护升级，重点考虑了极端环境下电池续航问题，在海拔6500米以下观测站新增了降水量观测，以获取更全面的气象观测资料，为科研人员研究极高海拔的气象要素变化特征、冰川和积雪变化等提供基础数据。”中国科学院青藏高原研究所研究员赵华标说。

“今年科考具有更大的学科涵盖面，科考队员的代表性更加广泛，仪器设备也更加高端，特别是和探月工程合作创新的新型电池，将为峰顶极端环境仪器设备运行提供可靠能源供应。”2023年珠峰科考现场总指挥安宝晟说。

(责编：卫嘉、白宇)

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