5月23日12时30分许，2023年珠峰科考13名登顶队员成功登顶地球之巅珠穆朗玛峰。之后，他们将完成峰顶雪冰样品采集等重要科考任务。新华社特约记者 拉巴 摄

新华社拉萨5月23日电（记者曹槟、陈尚才、田金文）23日，肩负2023年珠峰科考使命的13名科考登顶队员成功登顶珠穆朗玛峰。人类首次登顶珠峰70周年之际，中国珠峰科考继2022年之后再次突破8000米以上海拔高度。

当日凌晨3时，科考队员从海拔8300米的突击营地出发，历经8小时攀登，抵达海拔8830米的世界海拔最高自动气象观测站点，并完成气象站零部件升级的全部工作。

12时30分许，所有科考队员顺利攀登至海拔8848.86米的珠峰峰顶，采集雪冰样品，用于大气污染物、特别是新型污染物的观测等研究。

5月23日，2023年珠峰科考登顶队员在冲顶。新华社特约记者 拉巴 摄

2023年珠峰地区综合考察研究是第二次青藏高原综合科学考察研究的一部分。自4月底以来，来自5支科考分队13支科考小组的170名科考队员，聚焦水、生态和人类活动，在珠峰及其附近地区开展多项科考研究。

“今年科考具有更大的学科涵盖面，仪器设备也更加高端，特别是和探月工程合作创新的新型电池，为峰顶极端环境仪器设备运行提供可靠能源供应。”2023年珠峰科考现场总指挥安宝晟说。

“自动气象观测站维护升级，重点考虑了极端环境下电池续航问题，在海拔6500米以下新增降水量观测，以获取更全面的梯度气象观测资料。”中国科学院青藏高原研究所研究员赵华标说。

5月23日，2023年珠峰科考登顶队员在冲顶。新华社特约记者 拉巴 摄

处在地球之巅的珠峰地区是感知全球气候变化的前哨。中科院西北生态环境资源研究院副院长康世昌说，雪冰样品将为了解珠峰地区气候变化历史提供丰富的信息。

“青藏高原气候环境变化与世界其他地区紧密相连。”第二次青藏高原综合科学考察研究队队长、中科院院士姚檀栋说，“极目一号”Ⅲ型浮空艇等系列先进仪器的使用，有力提升了观测精度和探测水平。

近年来，珠峰科考不断取得新突破：架设世界海拔最高的自动气象站，利用直升机和浮空艇新平台首次对珠峰地区二氧化碳、甲烷的垂直分布进行测量……

“珠峰科考已实现从‘我要征服你’到‘我要了解你’的思路转变。”姚檀栋表示，中国在冰川变化、气候变化、生态变迁等领域的科学研究，已在国际上处于第一方阵。

“2023年珠峰科考是第二次青藏科考不断拓展广度和深度的重要内容，相信越来越多的‘未解密码’将被‘破译’。”科技部副部长、第二次青藏科考领导小组办公室主任李萌说。

(责编：袁勃、胡永秋)

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