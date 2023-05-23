新华社北京5月23日电（记者于文静）农业农村部22日召开全国远洋渔业安全生产视频会议，对全面加强和切实改进海洋渔业安全生产工作进行部署，要求把风险排查、日常监测、应急处置等抓细抓实抓到位，尽最大努力降低风险隐患。

这是记者23日从农业农村部了解到的消息。

会议强调，各级农业农村部门要把渔业尤其是远洋渔业安全生产作为农业安全生产领域最重要的政治任务来抓，全面加强和切实改进海洋渔业安全生产工作，坚决防范遏制重特大事故发生，确保人民群众生命财产安全。

据了解，“鲁蓬远渔028”渔船在印度洋中部海域发生倾覆后，农业农村部立即启动应急响应机制，与相关部门和省份密切沟通联系，尽一切可能搜救失联人员，同时举一反三开展全国渔业特别是远洋渔业安全风险隐患排查整治，派出5个由部领导带队的督导组，到9个远洋渔业重点省（区、市）开展督导检查。

会议强调，要深入细致全面排查风险隐患，对所有远洋渔船一艘一艘“过筛子”式进行检查，对载人10人以上的海洋渔船逐项排查、逐船登记备案，建立健全风险管理台账，既要全面排查共性问题，也要针对性梳理个性化风险，抓紧整治整改，全力提升渔船作业安全系数。要压实各方安全生产责任特别是企业的主体责任，认真履行部门监管责任，务求通过严格排查整治形成有力震慑，倒逼经营主体从源头上重视解决风险隐患。

会议提出，要全面提升出海作业渔船的安全生产防范能力，坚持物防、技防、人防多管齐下，重点在改造提升渔船硬件设施、强化现代信息手段运用、突出抓好船员教育培训、建强监管队伍等方面下功夫。

会议要求，进一步健全海洋渔业安全风险监测机制，梳理分析高危渔船群体、高发事故海域，有针对性地制定方案、实施监测、评估风险、发布预警。与有关部门建立高效、协调的应急处置机制，细化完善处置预案，共同发力降低事故损失。

(责编：杨光宇、牛镛)

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