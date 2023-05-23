5月19日至21日，中国东方演艺集团组织开展“回望初心，重返陕北”釆风调研交流活动，在陕西榆林建立“深入生活，扎根人民〞长效机制建设，探索央地合作模式。此活动是一次艺术源渊的回望与探寻，也是文艺院团队伍建设、业务建设和作风建设的重要战略举措。

在纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表81周年的前夕，5月20日，由中国东方演艺集团组织召开的文艺院团“深入生活，扎根人民”长效机制建设专题座谈会在陕西榆林举行。座谈会上，中国东方演艺集团与陕西省榆林市榆阳区签订战略合作协议，双方基于合作采风创作演出基地建设、恢复陕北合唱团等工作，将在演出创作、人才培养、文旅融合、艺术教育等方面进行深度合作。文化和旅游部党组成员、副部长卢映川出席座谈会并讲话。

卢映川指出，中国东方演艺集团与榆林市榆阳区的此次合作，是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、扎实推进“深入生活，扎根人民”长效机制建设的务实举措。文艺院团要继续深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述精神，组织广大艺术家积极投身到现实生活的广阔天地中去，扎根于人民群众的丰沃土壤，努力创作出更多的优秀作品，不断增强人民精神力量，为繁荣发展社会主义文艺、推进文化自信自强、建设社会主义文化强国再立新功。

回望初心，重返陕北，中国东方演艺集团的前身之一中央歌舞团，在1952年成立伊始，就决定组建陕北民歌合唱队，是我国第一支民歌合唱队。自成立以来，合唱队参加了上百场全国巡回演出，受到广泛热议与好评，曾代表国家参加“世界青年与学生和平友谊联欢节”并获得金奖，多次为国家外事工作演出节目，为中国民歌事业和文艺发展做出了贡献。

中国东方演艺集团党委书记、董事长景小勇表示，集团与榆阳区将以“资源共享、互助共商、项目共建、合作共赢”为主旨，在采风创作演出基地建设、陕北合唱团建设、主题剧目创制、剧目演出运营、艺术教育培训等方面深入合作，充分发挥双方资源优势，建立长期的、稳定的战略合作伙伴关系，共同打造以民歌为主要艺术语言的舞台作品，努力实现中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的交流融合和创新表达。

榆林市委常委、宣传部长单舒平，榆林市副市长杨扬表示，源于人民、为了人民、属于人民的陕北民歌是中国革命的史诗，是社会生活的百科全书，榆阳区与中国东方演艺集团的合作致力培养成文化生态，将陕北民歌作为重要的非遗成果进行保护和传承。

座谈会上，中国东方演艺集团艺术家代表与陕西艺术家、专家代表，就“深入生活，扎根人民”长效机制建设、多举措助力陕北民歌传承发展等议题进行深入研讨。

知名编剧、导演，中国东方演艺集团特聘专家周七月感慨本次议题对历史的追溯和致敬。陕西省人大常委会社会建设工作委员会原主任、陕北民谚传承人，集团特聘专家王建领表示，陕北是中华优秀传统文化的一个富矿，是我国现代音乐歌舞的故乡，这是一次陕北民歌的回家。榆阳区文艺工作团代表孙长贤、朱启高、刘鸿飞、薛少孝谈及希望此次与中国东方的合作能擦出更璀璨的艺术火花，赋予其新的时代使命，挖掘、创作出更符合时代标准的新民歌。

榆林市民间艺术研究院院长燕小军、陕北民歌艺术家代表艾绍青、徐世忠、郝全林、王蓓、杜鹏鹏、郭涛表示，陕北民歌拥有极强的生命力和感染力的原因是其来自大众，贴切人民，愿可以将陕北民歌与高校相结合，以创新的演唱形式传承和发扬陕北民歌。

中国东方演艺集团创作中心副主任洪兵、声乐中心艺术家郭蓉、赵大地表示，深入生活，扎根人民是艺术生命的源泉，唱出我们新时代的陕北民歌之声。中国东方演艺集团牛妞、喻越越、洪之光、徐铭聪、吴琼、赵洁楠、李洁等青年艺术家代表在采风之行中深受触动，表示未来将进一步挖掘中华传统文化的根。

当天下午，“中国东方演艺集团陕北民歌合唱队”恢复组建揭牌仪式在榆阳区文艺工作团举行，卢映川与榆林市委常委、常务副市长杨向喜共同为“中国东方演艺集团陕北民歌合唱队”揭牌。陕北民歌艺术家与榆阳区文艺工作团代表与中国东方演艺集团艺术家进行交流演出。中国东方与榆阳区今后将共同推出以现代艺术视角和表现形式打造得一支现代的、具有民族特色和时代特色的陕北民歌合唱队，努力实现中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的交流融合和创新表达。

(责编：曹淼、李源)

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