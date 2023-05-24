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新方法通过毛囊接种疫苗

董映璧
2023年05月24日08:59 | 来源：科技日报
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原标题：新方法通过毛囊接种疫苗

　　由俄罗斯萨拉托夫车尔尼雪夫斯基国立大学、斯莫罗金采夫流感研究所等组成的科研团队，研发出通过毛囊接种疫苗的方法。该方法能确保把药物输送到免疫活性细胞，而不会损害皮肤。相关研究成果发表在新一期的《材料化学杂志B》上。

　　萨拉托夫车尔尼雪夫斯基国立大学高级研究员尤利娅·斯文斯卡娅介绍说，疫苗接种是预防传染病的主要策略之一，传统的疫苗接种是通过针头在肌肉内或皮下施打，这是一个破坏皮肤完整性的痛苦过程，目前有用非注射方法取代这种传统接种的趋势。

　　在此情况下，特别强调开发经皮肤免疫的方法，因为皮肤中含有大量先天免疫细胞，激活这些细胞是发展强烈适应性免疫反应的必要条件。比如，可以通过微针将疫苗注射到皮肤上。与常规针头相比，这是一种更少痛苦和更有效的方法。然而，研究人员的任务是找到一种可以完全避免对皮肤的物理损伤的疫苗接种方法。作为解决方案，研究人员建议通过毛囊接种疫苗。这种方法可确保把药物输送到免疫活性细胞，而无需破坏覆盖物的完整性，从而完全避免传统疫苗接种方案的负面影响。

　　斯文斯卡娅称，通过毛囊接种疫苗的方法已经在实验室动物身上进行了实验测试。研究中提出了一种季节性流感疫苗接种的新方法。作为流感疫苗的载体，使用了约0.9微米的球形碳酸钙亚微米颗粒，这种颗粒的大小有助于保证用疫苗填充滤泡。

(责编：申佳平、陈键)
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