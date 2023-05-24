郭冀川

原标题：协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展

日前，为推动京津冀产业协同发展迈上新台阶，服务构建新发展格局，工业和信息化部会同国家发展改革委、科技部等有关部门以及京津冀三地政府共同编制了《京津冀产业协同发展实施方案》（下称《方案》）。

工业和信息化部负责同志答记者问时表示，《方案》主要目标是，到2025年，京津冀产业分工定位更加清晰，产业链创新链深度融合，综合实力迈上新台阶，协同创新实现新突破，转型升级取得新成效，现代化产业体系不断完善，培育形成一批竞争力强的先进制造业集群和优势产业链，协同机制更加健全，产业协同发展水平显著提升，对京津冀高质量发展的支撑作用更加凸显。

IPG中国区首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示，自2015年提出京津冀协同发展以来，北京重点发展高精尖产业，河北疏解北京非首都功能，天津加快建设全国先进制造研发基地，京津冀三地协同发展水平持续提升。随着新的目标任务提出，京津冀三地将进一步加强产业分工协作，尤其是细化以及打通企业产业配套的最后一公里，增强产业链供应链韧性和竞争力。

下一阶段，推进京津冀产业协同发展有哪些方面的重点任务？

上述工业和信息化部负责同志称，将积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展，加快推动八个方面的重点任务。

一是优化区域产业分工和生产力布局。重点是进一步明确北京、天津、河北三地的产业分工定位，优化产业结构和空间布局，理顺产业链条，完善产业生态。

二是提升产业基础高级化和产业链现代化水平。深入实施产业基础再造工程，合力推动关键基础技术攻关、基础器件研制、基础材料发展、基础软件升级、基础工艺提升和基础公共服务平台建设。

三是增强区域产业创新体系整体效能。瞄准人工智能、集成电路、生命科学、空天科技等前沿领域，强化京津冀关键核心技术攻关，着力攻克一批产业链共性技术和关键核心技术。

四是协同打造数字经济新优势。完善京津冀新型信息基础设施，统筹5G网络和千兆光网部署，加快部署以IPv6技术为基础的下一代互联网。

五是加速绿色低碳转型。着力支持京津冀协同构建绿色制造体系，加快关键共性绿色制造技术在重点行业中的推广应用，开发一批绿色产品，建设一批绿色工厂，创建一批国家级绿色园区。

六是推动质量品牌标准一体化建设。完善区域质量管理体系，加快构建以数字化、网络化、智能化为基础的质量管控体系，推广应用全产业链、全生命周期的质量管理模式。

七是培育壮大优质企业群体。支持京津冀提升产业链龙头企业竞争力，鼓励龙头企业对产业链、创新链、价值链垂直整合，支持龙头企业探索多元化产业对接合作模式。

八是深化产业高水平开放合作。重点支持京津冀深化与周边地区、长三角、粤港澳大湾区等重点区域对接合作，加强跨区域产业互动、技术合作、市场对接、项目协同和信息共享。

农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅分析认为，北京非首都功能疏解与产业转移需求等因素，都将对河北省未来产业起到重要带动作用。信息科学、材料科学、生物医学、农业科学、环境科学、能源科学等北京具有基础研究优势的高技术新兴产业资源将有望向河北转移，为河北未来产业发展提供丰富且成熟的产业资源。

(责编：申佳平、陈键)

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