人民网北京5月24日电 （黄盛）据中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）消息，截至2023年4月末，我国现有存续私募基金管理人22270家，较上月增加94家，环比增长0.42%；管理基金数量153763只，较上月增加3317只，环比增长2.20%；管理基金规模20.75万亿元，较上月增加4167.28亿元，环比增长2.05%。其中，私募证券投资基金管理人8658家，较上月增加38家，环比增长0.44%；私募股权、创业投资基金管理人13310家，较上月增加58家，环比增长0.44%；私募资产配置类基金管理人9家，与上月持平；其他私募投资基金管理人293家，较上月减少2家，环比下降0.68%。

截至2023年4月末，私募基金存续情况统计。来源：中基协

中基协相关负责人介绍说，4月在协会的资产管理业务综合报送平台办理通过的机构139家，其中，私募证券投资基金管理人53家，私募股权、创业投资基金管理人86家。2023年4月，协会中止办理41家相关机构的私募基金管理人登记申请，新增不予登记机构2家，注销私募基金管理人45家。

其中，从地域分布来看，截至2023年4月末，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看，集中在上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）、广东省（除深圳）和江苏省，总计占比达71.94%，低于3月份的72.24%。其中，上海市4070家、北京市3683家、深圳市3545家、浙江省（除宁波）1756家、广东省（除深圳）1716家、江苏省1250家，数量占比分别为18.28%、16.54%、15.92%、7.89%、7.71%和5.61%。

从管理基金规模来看，前6大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、广东省（除深圳）、江苏省和浙江省（除宁波），总计占比达75.02%，高于3月份的74.68%。其中，上海市52,600.99亿元、北京市46541.16亿元、深圳市22082.03亿元、广东省（除深圳）12731.38亿元、江苏省10976.04亿元、浙江省（除宁波）10738.29亿元，规模占比分别为25.35%、22.43%、10.64%、6.14%、5.29%和5.18%。

(责编：乔业琼、吕骞)

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