原标题：“统战+电商”模式 激活新的社会阶层人士统战工作新动能

陇南东连陕西、南接四川，这里历史悠久、文化厚重、气候宜人、生态良好、资源富集、物产丰饶，是甘肃唯一的油橄榄、茶叶等亚热带作物产地，也是全省重要的中药材生产和出口基地，油橄榄、花椒、核桃等产业面积居全国前列。陇南的发展受制于大山的重重阻隔，电子商务把空间上的万水千山变成了网络里的近在咫尺，让“藏在深山人未识”的陇南珍宝走出了大山、卖上了好价钱，同时也培养出了一大批新的社会阶层人士——“电商从业者”。

近年来，陇南市针对电商从业者队伍不断壮大、直播新就业群体辐射面越来越广等实际，创新方式和路径，将新的社会阶层人士中的“电商”从业者组织起来，在组织建设、队伍建设、作用发挥等方面持续发力，倾力打造“统战+电商”工作品牌，激活新的社会阶层人士统战工作新动能，服务地方经济社会高质量发展。2021年以来，陇南成立市、县（区）新的社会阶层人士联谊会（以下简称“新联会”），吸纳会员1000余人，其中从事电商的会员达425人，并将电子商务创新人才工作委员会作为下设工委会之一，为电商从业者有效发挥作用提供了平台。

“去年，我们成功创建了1个从事电商的省级实践创新基地、2个市级实践创新基地、4个县级实践创新基地，并为市级实践创新基地落实创建补助资金。”陇南市新联会会长孟龙飞介绍，“借助电商直播行业的快速发展，现在全市已建成直播村29个、直播基地49个，累计孵化入库各类直播人才400余人，其中百万级播主10人，50万级播主30人，10万级播主100人。”

全国人大代表、陇上庄园负责人梁倩娟就是其中之一。“过去这几年，我们大约带动周边300多户群众增收致富，其中包括100多户贫困户，年销售额近500万元。这两年，经常会有来自全国各地的人来我的店里学习电商经验，我也非常庆幸自己能够成为一个正能量的榜样，去年我们完成了100场直播带货的目标，今年计划要完成150场。”她说。

走进省级实践创新基地甘肃陇小南电子商务有限公司，公司负责人赵武强正在组织当地网红开展电商直播，帮助销售陇南农特产品。“我们基地有5家电商会员企业，覆盖了85名优秀电商从业者，去年，我们带领全县电商从业者举行线上线下活动406次，平台直播320场，销售农特产品3363万元，同时优先收购生活困难农户的农产品，比正常收购价提高10%，带动2200多户群众户均增收3500余元，进一步拓宽了陇南绿色农产品销路，让农产品与更广阔的市场对接。”他说。

作为新阶层人士实践创新基地，甘肃恒佳工贸公司则把工作重心放在电商产业的方向引领和服务保障上。据了解，近几年该公司累计组织开展电商培训260余场次，培训1万余人次，为入驻企业以及全县15个乡镇电商服务站、173个村级电商服务点进行网店开设、网店托管、线上运营、市场咨询、商标注册、物流服务等“一站式”快捷服务。

近年来，陇南市定期举办电商人才委员会线下沙龙与研讨会，搭建电商人才交流思想、分享经验、抱团发展的平台；邀请广东省惠州市新联会来陇考察交流并开展电商帮扶消费，组织全市新阶层人士中的电商界代表赴云南省昆明市、山东省青岛市考察学习，在互动交往中开阔眼界、提升能力；开展陇南本土书画线下展示及线上慈善义拍、“走进原产地，带出好产品”系列直播带货活动等；采用短视频、直播等方式，积极组织电商从业者开展‘寻美陇南’活动，展示陇南文化、推广陇南美景。“寻美陇南”荣获了2022年度“寻美·中国”市级优秀组织—贡献单位奖。通过开展丰富多彩的活动，展示了电商从业者砥砺奋进、昂扬向上的精神风貌，也有效提升了陇南的知名度和影响力。

截至目前，陇南市网店稳定在1.4万家左右，去年电商销售额突破60亿元；累计销售额达338.36亿元；陇南电商平台会员52.4万人，2022年平台销售8.5亿元，累计突破17亿元，建成陇南电商域外门店32个，电商“陇南模式”，始终位列全国农村电商第一方阵，示范引领农村电商发展，陇南也从籍籍无名的西部山区蜕变成为全国电商发展的“明星”。（稿件来源：甘肃省委统战部）

(责编：董童、李源)

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