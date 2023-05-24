原标题：北京交行为进出口企业保驾护航

交通银行北京市分行积极落实人民银行和国家外汇管理局关于引导企业坚持汇率风险中性原则的有关精神，协助企业建立健全汇率风险管理，取得良好成效。

某代理进出口企业6个月以后将支付1笔进口尿素货款，其与境内代理进口委托方之前签署的代理协议以人民币计价，根据协议签署要求，在对外支付货款日，同时结算进口货款和代理费。其代理进口委托方主要为涉农生产型企业，生产加工后的货物主要在国内进行销售。为规避未来汇率波动导致的生产成本不确定因素，在确认未来具体付款日期后，委托方通常要求代理方为其锁定汇率成本，精细化管理其生产经营成本。

交通银行北京市分行通过全方位、多角度的宣传和引导，使得企业的汇率风险中性意识进一步加强，汇率风险管理的主动性得到提高。随后，通过为企业打造专业化、定制化的产品方案，有效满足了企业汇率风险管理需求,最终帮助企业办理了远期结售汇产品，锁定购汇成本,有效规避汇率风险。

在为企业提供汇率避险服务的同时，交通银行北京市分行持续跟踪企业经营状况，分析交易情况和市场变化，根据形势变化和企业资金需求，不断调整、完善服务方案，真正做到全流程、定制式的专业化汇率管理服务。帮助企业实现对汇率风险的有效管理不是一朝一夕就可以完成的。为满足不同业务场景和不同类型企业的汇率风险管理需求，下一步交通银行北京市分行将继续履行汇率风险中性宣导和服务职责，帮助企业树立风险中性理念、提升汇率风险管理水平，复制推广成功案例和经验，助力企业经营发展行稳致远。

(责编：曹淼、李源)

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