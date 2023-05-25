原标题：理财登记中心调研理财产品流动性风险管理

近日，银行业理财登记托管中心(以下简称“理财登记中心”)在交银理财召开理财产品流动性风险管理座谈会，对银行理财产品流动性风险管理进行深入探讨。理财登记中心统计研究部，交银理财副总裁陈伯君、高级专家于丹、产品研发部高级经理李洁婷、副高级经理方舟、业务骨干，以及兴银理财、信银理财、浦银理财、广银理财、上银理财相关部门负责人参会。

参会机构围绕理财产品流动性风险管理开展研究，从内部流动性风险管理的治理结构和决策流程、日常流动性风险管理工作的具体内容、利率政策调整影响理财市场的传导机制及前瞻研判、应对本轮理财市场波动过程中关于流动性风险管理工作的良好经验做法、面临问题及政策建议等方面进行了深入研究和探讨。随后，参会机构就理财登记中心数据信息服务的意见建议进行交流，探讨了如何提升行业数据质量，为防控风险提供更好数据支撑，从而服务高质量发展。

与会机构表示，将以本次调查研究为契机，积极贯彻落实金融“三大任务”，加强金融风险防控，切实履行“受人之托，代客理财”。

(责编：曹淼、李源)

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