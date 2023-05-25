据国家发改委微信公众号消息，国家发改委24日发布声明称，近期，一些自称为“国家补短板强弱项领导小组”等不明组织和个人，假借县城建设等名义发布不实信息，甚至组织线上会议宣扬相关行骗言论，如“能够帮助每个市县获得10—100亿元政府补贴资金”“作为特例列入补短板强弱项名单并解决资金短缺”等，干扰了推进以县城为重要载体的城镇化建设工作秩序。

国家发改委郑重声明，国家发展改革委内部没有相关机构，国家发改委没有设立类似专项补贴资金，从未组织过相关活动。请各地方和市场主体提高警惕，谨防上当受骗。如已造成损失，请及时向公安部门举报案件线索。

(责编：申佳平、陈键)

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