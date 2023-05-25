记者从近日召开的共青团促进大学生就业工作推进会上获悉，共青团中央将深化实施“共青团促进大学生就业行动”，抓好2023届高校毕业生就业岗位帮扶，尤其是精准帮扶一般院校低收入家庭学生就业。同时，统筹抓好实习实践、持续抓好大学生就业观择业观奋斗观引导等工作。

据悉，自2023年“共青团促进大学生就业行动”启动以来，一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划、大学生志愿服务西部计划、大学生创业帮扶计划、大学生就业引航计划、大学生实习“扬帆计划”和大学生社区实践计划等稳步推进。

截至5月22日，全团共募集到包括青联委员、青企协会员在内的5.2万家企业提供的89.7万个岗位，3.6万名团干部与2023届一般院校低收入家庭学生和2022届离校未就业学生一对一结对，已成功帮助其中3.5万名学生找到工作。

(责编：申佳平、陈键)

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