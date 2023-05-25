记者樊曦

激昂五月，奋斗正酣。多地加快推进基础设施工程建设，一批工程项目取得新进展。

在辽宁，由中铁十六局承建的沈白高铁辽宁段百花河大桥现浇梁全部浇筑完成，标志着项目全面进入桥面系施工阶段，为沈白高铁全线按期通车奠定了基础。

据中铁十六局现场负责人吴定远介绍，百花河大桥地处抚顺市三块石国家森林公园。建设者严格把控各项工序标准，通过交通分流、固废物定期收集、全系降尘等方式，有效规避了施工过程对生态环境造成影响和噪音污染等问题。

沈白高铁是国家中长期铁路网东北东部快速铁路通道的重要组成部分，正线全长430.1公里，设计时速350公里。项目建成通车后，辽宁省将实现“市市通高铁”目标。

在河北，位于雄安新区的雄忻高铁雄保段一标段钻机林立，一派热火朝天的大干景象。在雄保段新盖房特大桥施工现场，建设者在加紧进行桥墩桩基浇筑施工。

据参建单位中铁电气化局项目负责人麻建华介绍，新盖房特大桥全长4304米，跨越既有公路、铁路等交通要道，是雄忻高铁雄保段的重难点和控制性工程。雄忻高铁是我国“八纵八横”高铁网京昆通道的重要组成部分，正线全长342公里，设计时速350公里。

在山西，随着最后一方混凝土浇筑完成，太原轨道交通1号线一期工程迎泽东大街站主体结构顺利封顶。据中铁十八局现场负责人丁飞介绍，迎泽东大街站共有地下5层，其埋深最大为42米，是目前山西境内埋深最大的地铁车站。

太原地铁1号线一期工程全长28.9公里，采用全地下敷设形式，预计于2024年年底通车试运营。

在四川，由中铁十五局承建的四川省道204线山花顶隧道项目正洞掘进突破3000米大关，标志着隧道建设取得突破性进展，为后续高效推进施工奠定坚实基础。

据中铁十五局项目负责人郭天兵介绍，山花顶隧道分为1号和2号隧道，共长4523米，洞内地质条件复杂，施工难度大。四川省道204线山花顶隧道及引道工程位于四川省巴中市通江县，是连接国道347线、省道204线和镇广高速的重要道路，也是川陕革命根据地红军烈士陵园交通专项改善实施方案的重要项目之一，被称为缅怀革命先烈的“红色之路”。

在广东，最后一块重达128.8吨的预制构件顶板拼装就位后，深圳地铁16号线二期福坑站完成全部拼装，标志着由中铁十四局承建的国内首座岩溶发育区全装配式地铁车站顺利拼装完成。

据中铁十四局项目负责人丁泽介绍，福坑站地处深圳市岩溶发育区，是深圳地铁16号线二期工程3座装配式车站之一。车站全长228米，整体装配率达76.3%，由435块“积木”现场按顺序拼接成形，是粤港澳大湾区首批装配式试点地铁车站。

深圳地铁16号线二期工程线路全长9.46公里。作为粤港澳大湾区轨道交通重点工程，项目建成后将加强深圳龙岗中心城与园山片区的联系。

在江西庐山站既有客站改扩建工程施工现场，在10组液压数控顶推器同步作用下，宽176米、长90米、重4300吨的东站房钢结构组合体顺利完成首次顶推，成功跨越昌九城际铁路。

庐山站是京九铁路大动脉上的重要交通枢纽，分为东西站房。其中，建设中的东站房上跨昌九城际、京九客专、武九客专等10条铁路干线。据中铁建设项目负责人康宽彬介绍，建设人员借鉴桥梁顶推施工工艺，将装配成形的东站房钢结构逐步位移到位。整个顶推施工共分三次进行，7月中旬还将进行两次顶推，届时将填补铁路繁忙干线上高效安全建设超百米宽站房的施工空白。

在浙江，随着架桥机将最后一片长30米、重75吨的预制T梁稳稳地放置在桥墩上，义东高速南湖大桥实现双幅贯通，义东高速南市至南马段工程总体进度实现过半。

据中铁十五局项目负责人李永山介绍，南湖大桥是该标段首座双幅贯通的大桥。大桥全长426米，设计时速100公里，上部结构采用30米预应力混凝土T梁，共计架设梁板196片。

义东高速是浙江省内首条穿越城市主城区的高速公路，项目主线全长33.4公里，建成后将实现浙江金华东阳市域高速公路成环。

(责编：申佳平、陈键)

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