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中老铁路累计发送旅客突破1600万人次

记者 徐鑫雨 张勇
2023年05月25日09:02 | 来源：光明日报
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自2021年12月3日中老铁路开通运营以来，中老两国铁路部门全力维护好、运营好中老铁路，倾力打造中老人民的发展路、幸福路、友谊路。截至今年5月23日，中老铁路累计发送旅客突破1600万人次，其中出入境人员超2万人次。

中老铁路“复兴号”“澜沧号”动车组运行安全、绿色、快捷、舒适，大幅缩短时空距离，受到沿线民众青睐。铁路部门科学分析客流变化，精准投放运力，国内段日均开行客车42列，单日最高开行72列，自开通运营以来累计发送旅客1353万人次。

为满足中老两国民众乘坐中老铁路跨境出行和观光旅游的需求，在中老两国的积极推动下，今年4月13日，中老铁路昆明南站、万象站双向对开国际旅客列车，昆明至万象实现当日通达。今年“五一”小长假期间，中老铁路单日发送旅客突破9万人次，创开通运营以来最高纪录。国际旅客列车开行一个多月来，共运送28个国家的出入境人员2万多人次，带动了沿线客流、物流、信息流高效交换，促进了区域经济高质量发展。

(责编：申佳平、陈键)
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