孙奕

餐馆点菜不“光盘”、外卖吃不完就扔……有人认为，只要花的是自己的钱，怎么吃是私事，餐饮“消费”不能算“浪费”。事实上，杜绝餐饮浪费是利国利民的大事，从“小餐桌”到“大社会”都必须厚植勤俭节约的理念。

莫让舌尖消费变浪费，要忌“无所谓”心态。一粥一饭当思来之不易，餐饮消费虽是个人行为，但节俭的餐饮风尚却和公民的社会责任息息相关。从源头看，中国人多地少，尽管我国粮食产量连续超过1.3万亿斤，总体上粮食安全有保障，但粮食供求中长期仍是紧平衡态势，粮食安全这根弦任何时候都不能松。从产业链看，无论是粮食生产还是物资配送，无论是食品加工还是厨余处理，舌尖上的消费都不能归结为顾客扫码结账这样简单的一次性动作，任何微小的浪费都可能累积成触目惊心的数字，对粮食“有所谓”方能筑牢构建节约型社会之基。

莫让舌尖消费变浪费，要忌“好面子”心态。中国是礼仪之邦，热情好客是中国人的传统。有人认为，亲友欢聚把酒言欢，是快意人生的写照，若餐饮分量、排场、格调跟不上，似乎不足以表达热情。但所谓过分热情之举恰恰反映出对粮食生产成果还不够珍惜，对劳动者的辛劳还不够尊重，表面大方，实则浪费。

俭则约，约则百善俱兴。一粒粒粮食，承载着中华民族勤俭奋斗的传统美德，更能折射出崇尚理性、节制的社会风气。精准监督、精细化服务在越来越多的地方开展，不断完善的小份菜、单人餐等餐饮消费新形式受到欢迎，不少餐饮企业设立“节约监督员”建议顾客适量点餐、剩菜打包，张贴宣传标语提醒厉行节约，在后厨通过提高食材出成率和利用率减少厨余垃圾……反对餐饮浪费的理念和切实行动在路上。

节约无小事，制止餐饮浪费人人有责。从自身做起，对“舌尖上的浪费”说不，常抓不懈，把拒绝浪费内化为习惯和修养，才能让勤俭节约蔚然成风。

新华社北京5月24日电

(责编：王震、陈键)

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