《博鳌亚洲论坛创新报告2022》发布
2023年05月25日09:14 | 来源：科技日报
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24日，在广东省珠海市举办的博鳌亚洲论坛发布《博鳌亚洲论坛创新报告2022》。据介绍，该报告全面解析了当前全球科技创新发展趋势的五大主要趋势，即技术创新发展趋势、专利布局趋势、科技产业化趋势、科技竞争趋势以及科技创新中心发展新趋势。此外，报告阐述了当前全球科技创新所面临的四大方面的挑战——技术研发、科技人才培养、科技投资与成果转化、科技创新链与产业链等。
博鳌亚洲论坛秘书长李保东认为，新一轮科技革命和产业变革进程加快，不同地区和国家间科技创新竞争日趋胶着，亚洲区域创新能力快速增强。2022年是前沿科技创新与竞争的关键之年，科技创新成果大量涌现，主要聚焦于在人工智能与数字技术、生命健康与生物医药技术、绿色环保与低碳技术、新能源技术、新材料技术、先进制造技术等领域。
“今天的中国正在成为创新型经济体，这将是推动中国经济增长的重要引擎，同时也为亚洲与全球注入增长动力。”博鳌亚洲论坛秘书长政策顾问扎法尔认为，新时代亚洲科技创新实力的持续提升需要不断提高研发投入强度、强化自主创新水平、开展高水平交流合作
(责编：申佳平、陈键)
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