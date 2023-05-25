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十四部门联合印发意见 部署推进新一轮电信基础设施共建共享工作

2023年05月25日17:21 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月25日电（记者魏弘毅、张辛欣）近日，工业和信息化部等十四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，部署推进新一轮电信基础设施共建共享工作。

　　实施意见明确，要进一步强化电信基础设施的战略性、基础性、先导性公共基础设施属性，统筹电信基础设施系统与局部、增量与存量、行业内与行业间等协调发展，充分发挥市场引导作用，促进电信基础设施合理科学布局，准确把握电信基础设施共建共享工作的新特点，坚持目标导向和问题导向相结合，精准施策、靶向发力，推进共建共享深化发展。

　　实施意见部署了推进“双千兆”网络统筹集约建设、深化“双千兆”网络共同进入、加强农村通信杆路线缆维护梳理、鼓励跨行业开放共享、加强数字化技术支撑、优化“双千兆”网络建设环境等六方面重点工作，其中包括推进5G异网漫游、大幅提升千兆光网覆盖水平、建立并完善农村电信基础设施共建共享共维机制等具体举措。

　　此外，实施意见还提出了部署推进新一轮电信基础设施共建共享工作的保障举措，包括建立共建共享跨行业协调机制、优化简化审批程序、加强典型案例挖掘和培育等。

(责编：袁勃、胡永秋)
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