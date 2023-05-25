记者25日从上海证券交易所获悉，科创板自设立以来，已支持47家央企国企上市融资，其中中央国有企业29家、地方国有企业18家，合计首发募集资金达到1165亿元。

上交所统计显示，2022年科创板央企国企整体业绩稳健向好，合计实现营业收入2357.02亿元，同比增长20%，归母净利润237.59亿元，同比增长23%。以2019年为基数，科创板央企国企近三年的营业收入和归母净利润的复合增长率分别为19%和38%，展现了科创板央企国企稳健增长的良好态势。

上交所表示，2022年，科创板央企国企持续攻关关键核心技术，带动自主创新能力不断提升。据统计，2022年科创板央企国企合计投入研发金额157.98亿元，同比增长17%，研发投入占营业收入的比例平均达11%。（记者姚均芳）

(责编：胡永秋、袁勃)

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