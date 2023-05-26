尚德机构公布了2023年第一季度财报：建立提质增效模型 实现长期增长
5月25日，成人在线教育企业尚德机构公布了2023年第一季度财报。财报显示，尚德机构2023年第一季度获得净收入5.67亿元，净利润达到1.80亿元，新增学员同比增长22.2%。在2023年行业变革加深，竞争进一步加剧的背景下，显现出柔韧、立体、长效的企业发展特点。
值得注意的是，2023年第一季度，尚德机构实现成本同比降低29.5%；营运费用合计同比降低7.3%，其中销售费用同比降低8.0%。在长期增长与盈利平衡战略的指引下，尚德机构通过多元化、高品质课程研发，及精细化运营，不断提高教学品质和管理效率，也显示出教育企业长效发展的“新招式”。
尚德机构表示：“一季度，我们继续坚持长期增长与盈利平衡战略，采取精细化管理措施，提高运营效率，实现公司业绩稳健增长。同时，我们一直积极研发多元化课程，不断提高课程和服务质量。基于这一开局，我们对公司未来前景保持积极乐观。”
打磨多元化课程和高品质教学服务，驱动高质量增长
随着人们对于优质、高效教育服务的需求增长，教育企业已进入“留量”和“质量”时代，有效提高教学和服务品质才能找到长期发展的驱动力。
在过去几年不确定的外部环境中，尚德机构坚持专注企业的长期价值。在不少教育玩家先后加入流量战场时，尚德机构不断打磨教学品质，积极进行场景融合创新，稳定输出高品质教学服务，形成核心优势。反映在财报上，2023年第一财季，尚德机构净利润为1.80亿，净利润率为31.8%，新增学员同比提高22.2%，在教育行业的大浪淘沙中迸发出长期驱动力。
教育企业想取得长期发展，需要用两条腿走路——既要站稳存量市场，又要把控好增量动能。在尚德看来，“两条腿”不代表盲目拓展，“效率”始终是其关注重点。
受益于尚德机构多年来打磨成熟的师资建设、课程和管理体系、业务流程和技术系统等底层架构，尚德能够不断扩大教育产品供应，使得多元业务都能够借鉴发力，实现健康发展。随着不同年龄段人群对不同课程的需求，尚德机构通过扩科、扩龄、开展国际项目、兴趣项目等方式，为自身争取新的发展空间，并实现了课程在多元化和复购率方面的提升，有效改善流量结构。此外，尚德不同课程、价格等方面的差异性互补交叉，能够覆盖更广泛年龄段的用户需求。
尚德机构表示：“尽管宏观挑战仍然存在，行业竞争不断加剧，但尚德机构在一季度执行了一系列战略举措，以降本增效，实现可持续增长。未来，公司仍将坚定不移地致力于丰富课程品类，优化成本结构，为学员提供多元化、高质量的课程服务。这些战略措施将有利于公司抓住市场新机遇，保持行业领先地位。”
精细化运营降本增效，实现高效可持续发展
在线教育企业的服务链条较长，每个环节都对降本增效提出了极高的要求。此外，随着企业发展，学员数量不断扩大，仅依靠数据化平台提升人工管理的半径已远远不够。因此，坚持精细化运营管理，充分链通成本与效率，提高获客效率是实现长期发展的重要路径。
尚德依托智能科技构建起教学、培训、组织等综合管理体系，协助人事、教学、战略等处理信息。一方面，成立二十年来，尚德的教学服务覆盖极为广泛，沉淀了海量教学数据，为“数智化”驱动提供了深厚积淀，能够稳定教学方差，保证教学质量的标准化、高品质；另一方面，在精细化运营下，尚德能够不断提高平台的承载能力，在供给端确保服务质量的稳定性。
反映在财报中，尚德机构2023年Q1成本持续优化，营运费用合计实现同比降低7.3%，其中，销售费用同比降低8.0%。在拒绝“烧钱”换流量，持续控制营销投入的同时，2023Q1尚德机构新增学员14.32万人，同比提升22.2%，显现出公司长期发展的韧度。
在教育需求增长和行业竞争激烈的当下，用户将会优先选择质量、服务和口碑更出色的企业。在行业马太效应的影响下，用户、人才、资本、流量等优势资源将会进一步向头部汇聚。
依托对“品质”的长期坚守和对多元化课程的布局，尚德机构在二十年的发展中已形成柔韧、立体、长效的发展机制。对于未来发展，尚德机构表示：“我们会继续深化长期增长与盈利平衡战略，及时判断和应对市场风险，通过内部优化降本增效、结构性产品调整、加速新业务发展等措施，不断提升公司运营效率，持续输出高品质教学服务，积极开发更加丰富多样的高质量课程，满足学员需求，为用户及社会贡献价值。”
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