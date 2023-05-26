人民网北京5月26日电 （记者车柯蒙）近日，以“开放合作，共享未来”为主题的中关村论坛在北京举办。北京税务部门充分发挥税收职能，积极利用创新政策开创科技创新合作新局面，深入推进中关村先行先试改革等税收优惠政策，助力打造开放科学的“北京样板”，辐射带动全国科技创新氛围有效提升。

在全国智力资源最密集的中关村，从“0到1”的原始创新数不胜数。

在华融普瑞（北京）科技有限公司，负责人秦敬超和他的团队正准备向着连续碳纤维材料3D打印的技术“高峰”发起挑战，他们的底气正是来自税收优惠政策的助力。

“连续碳纤维材料3D打印零件性能优越，在某些应用领域可以替代金属材料，但3D打印领域连续碳纤维材料的使用一直被国外设备所垄断。我们将投入大幅面连续碳纤维增材制造系统的研发，有望填补国内大幅面连续碳纤维3D打印机和3D打印软件的研发技术空白。”秦敬超表示，公司即将投入研发的费用就来自减税降费的补贴。今年科技型中小企业研发费用加计扣除比例从75%提高到100%，公司2022年扣除金额已超200万元。

北京盛和信科技股份有限公司财务负责人黄玉伟也有着相同的体会。“随着研发费用加计扣除比例提高，多项政策汇成合力，支持我们把创新发展主动权牢牢握在自己手中，我们将更好地应对经济下行压力。”

据北京税务部门相关负责人介绍，2022年新一轮中关村先行先试新政实施后，全市有10139户科技型中小企业申报享受研发费用加计扣除政策，同比增加4034户，增长66.08%，加计扣除金额334.26亿元。

记者了解到，北京税务部门始终以落实优惠政策为发力点，通过与财政、科委等部门联合调研、密切协作，打破“数据壁垒”，实现数据共享，以税惠鼓励创新、创新驱动发展，充分发挥中关村科技创新带头作用，带动我国产业转型升级与高质量发展。

为有力支持企业勇闯科技前沿“无人区”，北京市税务局与市财政局、市科委联合制定了对已出台鼓励基础研究和股权激励先行先试政策的转发意见，并为企业享受创新发展优惠政策提供精细服务。2022年，全市15户企业符合享受基础研究研发费加计扣除政策，可享受研发费用加计扣除2.59亿元；29户实施股权激励计划的高新技术企业可享受股权激励分期纳税政策，惠及4860名科技人才。

北京建设数字科技股份有限公司是提供数字城市核心应用软件服务的一家专精特新企业。“公司正通过不断加强基础空间数据加工、处理和建库能力，积极布局提供一体化数字城市解决方案的发展战略。”公司负责人方刚介绍，从研发到应用，技术落地需要大量的资金，这离不开背后的“税力量”。

“近几年公司收入减少，资金运转压力增大，海淀税务部门了解到我们公司符合中关村特定区域技术转让企业所得税试点政策，提供‘一对一’的辅导服务，2022年我们企业所得税减少240多万元，资金负担一下子就减轻很多。”方刚说。

中关村技术转让企业所得税试点优惠对于促进首都企业技术成果转化具有重要意义。北京税务部门相关负责人介绍，政策实施两年以来，该政策已折合减免企业所得税6.34亿元，成为了科技成果落地转化过程中重要的“催化剂”。

记者了解到，近期，税务部门还将结合主题教育活动为企业量身定制“政策服务包”，让企业创新的步子迈得更稳，首都创新活力释放更足。

(责编：乔业琼、吕骞)

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