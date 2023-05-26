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一季度全国新设外商投资企业1.1万户同比增长7.6%

2023年05月26日21:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月26日电（记者赵文君）市场监管总局26日发布数据显示，一季度全国新设外商投资企业1.1万户，同比增长7.6%。3月全国新设外商投资企业4818户，单月同比增长44%。截至今年3月底，全国登记在册外商投资企业67.5万户。

　　据了解，一季度，全国新设外商投资企业91.9%集中在服务业。其中，住宿餐饮、商务租赁、运输仓储、批发零售等聚集性、接触式行业新设外商投资企业恢复较快，同比分别增长22%、13.9%、12.8%、12.4%。一季度，浙江、广东、福建三省新设外商投资企业同比分别增长66.7%、33.1%和16.5%。

(责编：袁勃、胡永秋)
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