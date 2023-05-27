本报记者 王俊岭

福建福安经济开发区积极落实一系列税费优惠政策，优化营商环境，助力电机电器企业数字化转型升级，迈向智能化、自动化发展。图为日前在位于福安经开区的巨龙电机（宁德）有限公司，工人在智能生产线上作业。

王建锋摄（人民视觉）

近日，四川省华蓥市税务部门结合“税惠千万家， 共建现代化”主题，组织专人深入企业，宣传税费优惠及智能化便利化办税缴费等政策，助力企业拼经济、抓项目、搞建设。

邱海鹰摄（人民视觉）

5月26日，国家税务总局举行5月份例行新闻发布会。国家税务总局相关负责人表示，今年1至4月，全国新增减税降费及退税缓费4689亿元。其中，两批延续优化创新的税费优惠政策3083亿元，其他政策如增值税留抵退税等1606亿元，有力减轻了经营主体负担。税务部门将进一步健全工作机制，深入调查研究，加强评估问效，优化落实举措，确保各项税费优惠政策不折不扣、高质高效落实到位，为推动经济持续回升向好、实现质的有效提升和量的合理增长作出积极贡献。

税费优惠政策落准落稳

今年以来，税务部门认真落实国家部署实施的两批延续优化创新的税费优惠政策，确保政策红包精准直达经营主体。

国家税务总局收入规划核算司司长荣海楼介绍，分政策看，月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税政策新增减税1038亿元，惠及2211万户纳税人；小规模纳税人征收率由3%降至1%政策新增减税400亿元，惠及483万户纳税人；继续实施阶段性降低失业保险费率政策新增降费521亿元，惠及1434万户缴费人；小微企业减征所得税政策新增减税473亿元，惠及412万户纳税人。

分经济类型看，包括民营企业和个体经营户在内的民营经济纳税人缴费人新增减税降费及退税缓费超过3393亿元，占比超七成，受益最大。在民营经济各行业中，制造业和批发零售业占比最多，累计新增减税降费及退税缓费1629亿元，占比48%。在民营经济各类主体中，小微企业累计新增减税降费及退税缓费1958亿元，占比57.7%。

国家税务总局政策法规司司长戴诗友说，税务部门既加力政策解读辅导、精准送政策上门，又简化办理、让政策享受提速。同时，主动征集问题、关注诉求，积极提升响应质效，有力保障税费政策落准落稳、落地见效。

擦亮税费服务特色品牌

国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，今年以来，税务部门推出三批62条便民办税举措，着力推进办实事解民忧、助力税费优惠政策落实落细，以增强纳税人缴费人实实在在的获得感。一是“广泛宣传+精准推送”，提升纳税人缴费人税费政策知晓度；二是“部门协作+便捷办理”，提升纳税人缴费人办税缴费体验感；三是“广泛问需+及时响应”，提升纳税人缴费人诉求响应精准性。

便民办税，让市场经营主体直接受益。

“在南宁市西乡塘区税务部门的帮助下，今年以来我们共享受企业所得税减免金额约22万元，加上去年减免的近200万元，我们增购了一批全新的环保设备。”广西南宁腾宁商品混凝土有限公司财务负责人杨红卫说。

辽宁省沈阳市皇姑区税务部门跑出了6小时的出口退税“加速度”。“上午在网上申请退税，下午两点多就到账了！当天我们就利用这笔钱向供货方预付定金。退税款快速到账让我们的资金周转效率大幅提升！”沈阳世成印花设备制造有限公司财务负责人于翠艳感叹道。

“我们将继续聚焦纳税人缴费人急难愁盼问题，加力推进今年以来先后分批推出的81条便民办税缴费措施落地见效。”沈新国说。

助力全国统一大市场建设

据荣海楼介绍，税收大数据能够及时、客观、较为全面地反映和比较宏观经济运行态势。基于税收大数据分析2017年以来全国统一大市场建设情况，可以发现三方面明显特点：

一是省际间贸易关联度增强，国内统一大市场优势更加凸显。增值税发票数据显示，2017至2022年，全国省际贸易销售额年均增长12.8%，较全国销售收入增速快1个百分点；省际贸易销售额占全部销售额的比重从38.2%上升至39.8%，提高1.6个百分点；今年1月1日至5月20日，省际贸易额占比为39.6%，继续保持在较高水平。

二是创新、信息要素配置增强，重点地区辐射带动明显。增值税发票数据显示，2017至2022年，全国科技服务省际销售额年均增长28%，较科技服务总体销售收入增速快4.2个百分点。今年1月1日至5月20日，科技服务省际销售额同比增长29.7%，较科技服务总体销售收入增速快2.6个百分点；信息服务省际销售额同比增长21.4%，较信息服务总体销售收入增速快3.4个百分点。

三是交通运输和物流支撑作用增强，现代流通体系逐步健全。增值税发票数据显示，2017至2022年，全国交通运输物流业销售收入年均增长15.2%，较全国总体销售收入增速快3.4个百分点。其中，全国交通物流业省际贸易额年均增长17.2%，反映交通物流业跨省贸易快速发展。

荣海楼说，税务部门将在充分挖掘运用税收大数据作用的同时，进一步深化税收分析，助力全国统一大市场建设。

(责编：牛镛、杨光宇)

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