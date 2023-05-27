原标题：打造万亿级工业大走廊核心承载区

聚焦产业发展，大抓先进制造业，加大基础设施建设和城市配套，全方位做好各项服务保障……近年来，西安市高陵区始终扭住实体经济发展的“牛鼻子”，走“工业强区”道路。

过去几年，高陵区累计签约引进项目101个、总投资超过2000亿元，实施重点项目646个、总投资5460.3亿元。吉利新能源汽车、陕汽重卡扩能等一批省市重点项目顺利落地，蓝晓科技、雨中情等一批大项目、好项目相继投产达效，与经开共建区域产业规模不断扩大，高陵在渭北先进制造业基地核心区的地位更加稳固。

近日，位于高陵区的陕西航天德林科技集团工厂车间内，各种大型机器和生产设备隆隆作响，生产线上一派繁忙。该企业是一家专注于为石油天然气上游产业链提供一体化解决方案的能源装备定制商与服务商，致力于为能源企业提供一体化解决方案，以打造智慧化油田为己任。作为高陵区“硬核”科创企业的代表之一，该企业见证了高陵区日新月异的发展与变化。

“西安城市‘北跨’的号角吹响后，对高陵区民生、交通、医疗、教育、商业等发展起到了全面的带动作用，帮助缓解了企业发展人力瓶颈问题。”陕西航天德林科技集团董事长林忠灿说，随着发展区域的扩大，越来越多企业入驻高陵区，企业上下游产业链选择机遇更多，大幅度提升了企业核心竞争力。他表示，将产品做精做优，走出国门推向世界，为地方经济和创新发展创造机遇。

“高陵区产业基础坚实，随着城市‘北跨’加速推进，还会吸引更多企业入驻。”西北大学城市与区域规划研究中心主任刘科伟说，经过近几十年发展，西安渭北地区已经由原有的泾渭新城、渭北新城、富阎板块等重要制造业区域，发展成为沿渭工业大走廊，“北跨”战略无疑将推动这条走廊向南融合、向北扩张、东西贯通，构建起支撑西安下一个万亿级经济体量的承载面。而高陵区既是沿渭工业大走廊上的核心节点，更是万亿级经济体量承载面上的辐射支点，其重要价值和发展潜力不言而喻。

作为西安北门户，万亿工业走廊的主干部分，高陵区聚集了中国兵器、吉利汽车、陕汽集团等重量级企业。如何冲破“地域局限”，推进先进制造业高质量发展？面对这一问题，高陵区给出了答案，即围绕高端装备制造、新材料新能源等支柱产业和人工智能、数字经济等新兴产业，强化招大引强、延链补链，加快构建现代产业发展体系。同时，产教融合打造“西安高陵产教园区”，目前已与11所院校签订框架协议，未来将聚集十余万学子，为企业输入高素质人才。

凭借核心技术创新及高科技人才培养，高陵区233家规模以上工业企业、高新技术企业、科技型中小企业为科技成果转化主体，形成了以汽车、装备制造、机械加工等为主导的产业群。

同时，依托万亿级工业大走廊建设，该区建立以政府为主导、企业为主体、市场为导向的产学研合作机制，鼓励各部门、企业与高校院所开展深层次、多领域、高水平、全方位的合作，支持企业带头，联合高校院所、学会协会等联合组建产业技术创新战略联盟，打造高端智能装备制造研发基地，促进地方经济发展。

以科技创新“工笔”，绘好先进制造业“蓝图”。作为西安“北跨”主城区、工业大走廊核心区，高陵区牢牢把握高质量发展这个首要任务，真抓实干，实打实帮助企业解决困难，营造市场化、法治化、国际化营商环境，强化支持先进制造业的政策导向，形成先进制造业发展良好生态。同时，在加快推进先进制造业中践行新使命，该区深度融合国家级装备制造基地、科创驱动发展等战略，乘势而上，努力成为西安高质量发展的重要增长极。（侯凯奇 刘晓云）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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