守护“万里长江第一廊”
2023年05月27日08:37 | 来源：中国新闻网
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原标题：守护“万里长江第一廊”
近日，国网江苏电科院推出的气体绝缘金属全封闭输电线路(GIL)高频电流局部在线监测装备在苏通GIL综合管廊投用，与此前的GIL高频电流带电检测装备配合使用后，将实现GIL设备绝缘件状态精准监测，再为管廊“健康”添一守护利器。
2019年9月，有着“万里长江第一廊”之称的苏通GIL综合管廊工程正式投运，为长江经济带发展提供了坚强的电力保障。苏通GIL综合管廊工程的GIL设备内部共有5472支绝缘件，这些绝缘件在长期运行中可能产生缺陷。然而，现有的特高频、超声波等常规技术手段难以准确检测绝缘件内部缺陷。
针对这一难题，2022年2月起，国网江苏电科院开展相关工作。经研究发现，设备接地高频电流中包含GIL设备内部绝缘件放电信息。基于这一原理，该院推出GIL高频电流带电检测装备，用于常态化开展GIL设备带电检测。为提升对GIL设备重点区段绝缘件的状态监测能力，该院又于今年1月推出GIL高频电流局部在线监测装备。
“该装备能够实时跟踪绝缘件缺陷发展态势，防止缺陷进一步恶化。”该院四级专家赵科介绍。该装备和GIL健康管理系统联动，一旦监测到设备状态异常变化，就会自动发出预警，辅助设备责任单位优化检修策略。截至目前，该院形成了GIL设备“带电检测普测+多手段复诊+局部在线监测”的分级检测/监测及安全防护方案，有效提升了设备运行可靠性，保障了华东地区能源供应安全。(马径坦 李洪涛 田菁)
(责编：杨虞波罗、陈键)
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