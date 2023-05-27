原标题：在数字蓝海中踏浪前行

当前，新一轮科技革命快速发展，数字经济已成为引领全球经济社会变革、推动我国经济高质量发展的重要引擎。党的十八大以来，党中央对建设网络强国、数字中国、智慧社会作出战略部署，构建了既有顶层设计、又有具体措施的政策支持体系，形成了推动数字经济发展的强大合力。遵义市充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，在数字蓝海中看准方向，踏浪前行，进一步推动产业数字化转型加速向纵深发展，激发出更强大的数字生产力。

“数字”与“产业”的双向奔赴

每隔一分钟，26台智能机器人完成一部电梯零部件加工；语音呼梯、体感呼梯、人脸识别呼梯，实现零接触电梯呼叫；电梯物联网平台，能做到24小时3300台电梯运行数据实时监测……这是贵州中航电梯运用大数据技术自主研发的实践成果。日新月异的科技创新，正成为这家公司新旧动能转换的新向标。

这些年，遵义市立足资源禀赋，发挥比较优势，围绕全省大数据战略部署，深入实施大数据战略行动，当“数字”遇上“产业”，当“产业”融入“数字”，1+1大于2的效果不断显现，双向奔赴的意义变得立体而生动。

顶层设计高位推动数字产业化。2022年，遵义市制定了《市委市政府关于贯彻落实在实施数字经济战略上抢新机的实施意见》，《遵义市建设数字经济发展创新区工作方案》即将落地。大力实施数字经济“十百千”行动，与贵州移动签署战略合作协议共同打造中国移动数字经济产业园，完成大数据领域投资21.45亿元，占年度任务的107.3%，25家软服企业实现业务收入12.87亿元、同比增长24.25%（工信部规上软服企业实现业务收入11.9亿元、增速27.66%），电子信息制造业产值35.7亿元、增速31.4%，电信业务收入54.8亿元、增速4.5%，数字经济增加值占GDP比重达37.95%。

深度融合赋能加速产业数字化。去年以来，遵义市深入实施大数据企业服务年活动，建立融合企业（项目）库，培育融合标杆项目20个、融合示范项目222个、带动融合企业418户，分别完成年度目标任务的100%、111%、104.5%，大数据与实体经济融合指数达44.67，融合水平居全省第二。组建酱香白酒产业数字化工作专班，制定了酱香白酒产业数字化转型工作方案，注册成立全国首家服务酱香白酒的科技公司仁怀酱香白酒数字化科技服务公司，签署企业服务协议40份，带动投资2.06亿元推进国台酒业酱香型白酒智能酿造、习酒5G智慧仓储项目建设。农产品产销对接服务智慧云平台全年完成交易订单621068单累计达123万单、交易金额136089万元累计达25亿元，遵义智慧旅游大数据平台已接入34家A级旅游景区、10家文博场馆。

无“数”不在提升政府效能

“水电煤气费网上交”“报名入学不用再排长队提交材料”“看病就医网上挂号缴费”“公积金提取实现线上办理”……以数字驱动为特征、数据资源为要素的数字经济蓬勃发展，政府也从“职能”向“智能”转变，遵义市把满足人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点，广泛运用数字技术赋能政府管理服务，着力破解群众反映强烈的“办事难、办事慢、办事繁”问题，有力推动政府治理流程优化、模式创新和能效提升，在激发经济增长新动力的同时，为人民群众创造出看得见、摸得着、感受得到的数字化生活。

去年以来，遵义市数字政府建设持续深入。实行“四变四统”政务信息化工作新机制，出台了《遵义市政务信息化项目建设管理办法》，数据资源体系（三期）和宏观经济数据库项目加快推进，启动“i遵义”城市综合服务平台建设，目前平台（一期）系统已基本建成，规划设置六大专区，其中：政务服务专区接入了高频政务服务事项75个，便民服务专区已接入生活缴费服务、公交线路查询和本地打车服务，惠企服务专区接入“贵商易”企业综合服务平台“双找”服务，畅游遵义专区已链接接入“一码游贵州”小程序，健康服务专区已链接接入挂号就医、电子医保等服务事项，遵义卖场专区开发完成。同时，完成了公安部三所统一身份认证能力接入。

同时还实施政府数据融通攻坚行动，大力开展数据资源分级分类目录编制，共享交换平台数据接口被调用批次居全省第二，开放平台上架数据服务批次排全省第三。制定了《遵义市政府数据资源开发利用管理暂行办法》，数据资源开发利用获批纳入全省试点，成功申请全市第一张“数据要素登记证书”“数据商证书”，实现了遵义算力数据要素面向全国提供服务。建立公共数据开发利用场景应用储备库，建设“娄山分”信用就医、信用求职等具体场景应用。人民群众正进入到一个无“数”不在的时代，牵手数字，拥抱幸福。

而数字经济要发展，离不开保障支撑体系的完善。去年以来，遵义市数字基础设施不断夯实。实施“千兆城市”创建行动，全年新增建成5G基站4483个、累计达11138个居全省第二，完成省下达目标的103.5%。“千兆城市”创建提前完成，全市互联网出省带宽达5540Gbps。建成5G创新应用场景26个，“基于5G技术的智慧排水监管平台”获工信部主办的第五届“绽放杯”5G应用征集大赛应用解决方案专题大赛一等奖，遵义（新蒲）大数据中心实现营收700万元。

数字经济是世界经济的未来，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。从“无中生有”，到“落地生根”，再到“集聚成势”，大数据已经成为贵州一块金字招牌。作为国家大数据（贵州）综合试验区的重点区域和重要组成部分之一的遵义，正在加速驶入“数字经济”新蓝海，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用，全力以赴在实施数字经济战略上抢新机，为推动遵义高质量发展注入新动能。（谢强 庞飞）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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