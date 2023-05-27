原标题：第十六届中国零售商大会及展会举办 零售业发展呈上升态势

中国商业联合会会长姜明在第十六届中国零售商大会及展会上表示，今年5月份，中国零售业景气指数为51.1%，较上月微升0.3个百分点，已连续5个月保持在荣枯线以上，表明随着国内经济企稳回升，旅游和餐饮等消费同比大幅增长，人员流动和商品流通日趋活跃，零售业全面复苏态势正在形成，企业经营信心进一步提高，零售业发展呈现上升态势。

由中国商业联合会等联合主办的第十六届中国零售商大会暨展会5月24-26日召开。姜明强调，广大商业零售企业和服务企业，要坚定信心，要坚持高质量发展，既要有传统零售的转型升级，更要有新型零售的扩能增效、提质升级，激活并释放消费潜力，最终促进居民高品质消费与行业高质量发展同频共振。此外，还要加强数字化、智能化发展赋能，拓宽消费新场景，引领消费新趋势，并以此迎接我国商贸流通业高质量发展的新纪元。

本届大会主论坛以“迎接高质量发展新纪元”为主题，结合国内经济企稳回升，零售业全面复苏态势正在形成，企业经营信心进一步提高，零售业发展呈现上升态势的特点，重点聚焦应对消费需求新变化大背景下，传统零售数字化的转型升级以及新型零售的扩能增效途径。论坛环节包括：宏观经济形势和政策解读、当下商贸流通业的困惑和思考、高质量发展解决方案——技术进步、高质量发展解决方案——人才之道。

商务部流通发展司副司长李翌表示，零售业是恢复和扩大消费的重要载体，零售业关系国计民生，是现代流通体系重要的组成部分，引导生产、扩大内需、服务民生的重要载体，也是反映市场、保障就业的重要渠道。当前中国零售业呈现出一个全面恢复向好，市场前景可期的状态。

作为国内消费市场升级的高级形态，建设国际消费中心城市也是对接全球消费市场、吸引全球消费者的枢纽和平台。会上，中国商业联合会副会长张丽君发布了《培育建设国际消费中心城市行动方案》。

大会期间，还举办了中国商业联合会第六届四次理事会暨六届六次常务理事会，2023县域商业创新者论坛暨万里行启动仪式，2023中国新型易货贸易发展论坛，中国商业数字化场景运营创新峰会暨商业智慧空间战略合作签约仪式，2023未来商业论坛等活动。(记者 闫晓虹)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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