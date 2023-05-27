原标题：全新网络品牌“京智5.5G”发布 北京移动携手华为发布数字经济创新成果

5月26日，中国移动北京公司（北京移动）与华为技术有限公司（华为）合作举办了“京智+”数字经济创新成果发布会。北京市通信管理局副局长黄平、中国移动集团网络事业部副总经理谢洪涛、北京移动副总经理李长空、华为北京总经理张东亚、华为中国运营商业务部副总裁黄雒蒙、新石器无人车创始人兼CEO余恩源、科大讯飞运营商事业部副总裁王庆林等政府和企业嘉宾代表出席了发布会。会上北京移动发布了全新网络品牌“京智5.5G”。

5G商用四年，北京移动建成超过44000座基站，在北京地区5G基站总数中占比过半，五环内城区综合覆盖率达99.6%，同时完成二三四环及长安街沿线的4.9G频段的部署，并将陆续开通主城区及副中心的2.6G频段二载波网络，且率先完成北京全部3908个行政村的5G覆盖，5G用户规模超1500万。多项创新技术让移动5G网络性能屡创新高，连续获得两届“绽放杯”5G应用创新大赛全国金奖，打造了一张更广、更优、更智慧的首强之网。

近日北京移动还建成开通北京首个5G-A试验基站，标志着5G技术演进正式进入下半场。此次推出的“京智5.5G”品牌即表明北京移动正以更大决心和更新技术迎来新的时代,旨在打造与北京“首善之都”地位相匹配的优质网络。

“京智5.5G”品牌涵盖了智慧人联、智慧车联和智慧物联三大发展方向。在“智慧人联”方面，北京移动将通过5.5G的万兆下行、稳定低时延、动态切片等新能力，为云手机、裸眼3D和XR终端等新业务的发展奠定网络基础。当前北京移动已经验证了5.5G的万兆下行速率能力，将支撑未来五年内10倍流量增长；更将以“新工体”为样板，推动元宇宙产业商业化，打造全新的“智慧人联”体验。

在“智慧车联”方面，北京移动立足亦庄高级别自动驾驶示范区，利用5.5G的千兆上行和稳定低时延加速车联网产业发展，为“智慧交通”必备的算力上云、车云协同创造条件；此外北京移动还联合中国移动研究院和华为，于近期成功验证了5.5G的通感一体能力，实现人车有效识别，为新石器等新型车企提供无人驾驶测试服务。

在“智慧物联”方面，北京移动与京东方、福田戴姆勒等制造企业合作，充分利用5.5G大上行特性，分别实现了网络视频监控代替现场巡检和机器视觉检测；同时验证了5.5G无源物联的有效距离可达200米，远超现有RFID技术，可大幅提升企业资产盘点能力。北京移动将积极推进上述技术的成熟落地，建造“智慧物联”全连接工厂，进一步提高企业效率。

当天北京移动还发布了包括政务、金融、医疗、教育和互联网在内的五大“京智行业专网”解决方案，助力政企客户业务升级；并以“互联网超高带宽品质互联”、“银行全光组网智慧运营”“全光+5G智能物流枢纽”、“无人零售及配送”四个典型业务场景，阐述了北京移动在发挥运力网络优势、以网强算、推动行业数字化转型方面的实践成果，携手各界伙伴共建算网生态，促进数字经济发展。

发布会现场还举行了合作伙伴签约仪式，未来将围绕5.5G与车联网等创新方向展开深度合作；同时还完成AI创新中心揭牌仪式，携手合作伙伴实现技术创新突破，打造未来富有竞争力的行业解决方案。

数字经济，首都先行。面向未来，北京移动将大力推进5.5G技术的规模落地，积极探索5.5G应用场景；同时全力构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系，加速推进行业数智化转型，实现“网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及”，为首都数字经济新局面奠定坚实基础，助力北京早日实现建设全球数字经济标杆城市的战略目标。

(责编：董童、李源)

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