原标题：交通银行举办上海市明珠债创新实验室成立仪式暨明珠债服务宣介活动

5月26日，交通银行主办的“创新明珠债 共话新征程”上海市明珠债创新实验室成立仪式暨明珠债服务宣介活动在临港新片区举行。本次活动也是2023年滴水湖新兴金融大会·金融日系列活动之一。市委常委、临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山，交通银行党委书记、董事长任德奇出席活动，并见证“上海市明珠债创新实验室”揭牌。

临港新片区党工委副书记、临港集团党委书记、董事长袁国华代表临港管委会致辞。他指出，发展“明珠债”是落实党的二十大报告关于“坚持高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”的具体举措，是上海国际金融中心建设的一项重点工作，也是临港新片区统筹发展离、在岸业务枢纽的重要抓手。交通银行作为总部在沪的中管金融企业，积极践行大行责任，充分发挥主场优势，为临港新片区打造更具国际影响力和竞争力的特殊经济功能区提供了有力的金融保障。

交通银行业务总监、上海市分行党委书记、行长涂宏在致辞中表示，一直以来，作为唯一一家总部在上海的大型国有商业银行，交通银行致力于发挥自身国际化、综合化经营优势，为市场提供“政府放心、客户满意”的综合金融服务解决方案，支持服务好中央交给上海市的重大战略任务。在监管部门的支持指导下，交通银行全程参与了明珠债业务整个发展历程，特别是自2021年推出“跨境金融一件事”专班机制，通过“先行先试”机制及制度授权等创新，聚焦在跨境金融领域推出创新成果。尤其在明珠债领域，交通银行通过深化与中央结算公司在市场培育、业务创新、平台搭建和方案落地等方面合作，取得了一批重要的创新成果。

中国人民银行上海总部党委委员、副主任刘兴亚，中央国债登记结算有限责任公司党委委员、副总经理、上海总部总经理徐良堆等嘉宾发言，并与上海银保监局党委委员、副局长刘琦先生，上海证监局党委委员、副局长安永勇先生，交通银行业务总监涂宏先生一起启动上海市明珠债创新实验室首批六个研究项目。

本次活动通过“线上+线下”相结合的方式，邀请了来自政府部门、监管机构、中央结算公司、中国人民大学长江经济带研究院、临港集团等相关机构领导，以及交通银行的各领域业务专家和知名企业代表等近千人参与，围绕推动明珠债业务进一步优化完善，促进明珠债市场稳健发展展开热烈研讨。活动中，交通银行发布了《明珠债“五位一体”综合金融服务方案》，交银信托与中央结算公司签订了《明珠债分级服务协议》，交通银行各分支机构还与企业签订了明珠债合作协议。

本次活动的成功举办，将进一步激发明珠债市场新活力，发挥自贸区债券本土便利化服务优势，加大对科技创新、先进制造、绿色发展、新型基础设施等重点领域的境内外主体发行明珠债的支持力度，有效引导全球金融资源集聚和参与自贸区建设，持续扩大我国债券市场的对外开放水平，助力构建“双循环”新发展格局，有序推进人民币国际化。

(责编：董童、李源)

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