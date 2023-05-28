骆飞

新华社贵阳5月28日电（记者骆飞）28日，在贵州省贵阳市举行的2023中国国际大数据产业博览会落下帷幕。本届数博会围绕东数西算、人工智能大模型等前沿热点议题举办论坛，吸引了328家企业线下参展，共发布国际国内领先科技成果20项，促成项目签约71个，投资金额613亿元。

记者从闭幕新闻发布会上获悉，本届数博会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、贵州省人民政府共同主办，以“数实相容 算启未来”为年度主题，围绕“一会、一展、一发布、一大赛、一商贸洽谈”，共举办了220余场活动，展出新产品、新技术、新方案900余项，吸引了超过18万人次参会观展，参会观展人数创历届数博会新高。

2023数博会执委会副主任、贵安新区管委会副主任毛胤强介绍，本届数博会成果发布硬核亮眼。领先科技成果奖共面向全球征集到357个申报项目，最终选出小米元宇宙世界实践、中国电信零碳数据中心等20项领先科技成果，并发布了“2023中国大数据独角兽企业榜单”“中国十佳大数据案例”等一批成果。

数博会期间，“大数据及网络安全精英对抗赛”突出“实网、实兵、实战”特色，吸引了中科院信工所等精英团队及全国1516名个人选手报名参赛。作为国内首个数据要素流通赛事的“数据场景应用创新大赛”，吸引了565支团队报名参赛，共同探索数据要素交易市场建设。

为促进国际交流，本届数博会以“数”为媒，邀请了50个国家和地区的338名外宾参会，还首次设置了海外联展主题展区、国际友城展区，微软、松下存储等83家国际知名企业参展。英特尔、意大利倍耐力集团等国际企业首次参与领先科技成果申报。其中，英特尔申报的“基于‘同态加密+硬件加速’的高安全高性能数据要素流通平台”，获评领先科技成果奖。

(责编：袁勃、胡永秋)

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