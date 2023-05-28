人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023数博会闭幕 项目签约投资金额613亿元

骆飞
2023年05月28日20:16 | 来源：新华网
小字号

新华社贵阳5月28日电（记者骆飞）28日，在贵州省贵阳市举行的2023中国国际大数据产业博览会落下帷幕。本届数博会围绕东数西算、人工智能大模型等前沿热点议题举办论坛，吸引了328家企业线下参展，共发布国际国内领先科技成果20项，促成项目签约71个，投资金额613亿元。

记者从闭幕新闻发布会上获悉，本届数博会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、贵州省人民政府共同主办，以“数实相容 算启未来”为年度主题，围绕“一会、一展、一发布、一大赛、一商贸洽谈”，共举办了220余场活动，展出新产品、新技术、新方案900余项，吸引了超过18万人次参会观展，参会观展人数创历届数博会新高。

2023数博会执委会副主任、贵安新区管委会副主任毛胤强介绍，本届数博会成果发布硬核亮眼。领先科技成果奖共面向全球征集到357个申报项目，最终选出小米元宇宙世界实践、中国电信零碳数据中心等20项领先科技成果，并发布了“2023中国大数据独角兽企业榜单”“中国十佳大数据案例”等一批成果。

数博会期间，“大数据及网络安全精英对抗赛”突出“实网、实兵、实战”特色，吸引了中科院信工所等精英团队及全国1516名个人选手报名参赛。作为国内首个数据要素流通赛事的“数据场景应用创新大赛”，吸引了565支团队报名参赛，共同探索数据要素交易市场建设。

为促进国际交流，本届数博会以“数”为媒，邀请了50个国家和地区的338名外宾参会，还首次设置了海外联展主题展区、国际友城展区，微软、松下存储等83家国际知名企业参展。英特尔、意大利倍耐力集团等国际企业首次参与领先科技成果申报。其中，英特尔申报的“基于‘同态加密+硬件加速’的高安全高性能数据要素流通平台”，获评领先科技成果奖。

(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：一季度骚扰电话投诉环比下降11.8%
　　人民网北京5月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2023年第一季度电信服务有关情况显示，12321受理中心受理用户关于骚扰电话的投诉共计5.8万件，环比下降11.8%。 在电信服务重点工作方面，据介绍，工业和信息化部制定印发《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》，提出26条措施，加强APP全流程、全链条治理，提升用户服务感知和行业管理能力。…
国产大飞机C919开启全球首次商业载客飞行 乘客：无比自豪
　　国产大飞机C919开启全球首次商业载客飞行。东航供图 人民网北京5月28日电 （记者乔雪峰、夏晓伦）28日上午10时32分，中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机，执行MU9191航班，从上海虹桥机场飞往北京首都机场，开启了国产大飞机C919的全球首次商业载客飞行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部