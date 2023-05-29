晓 华 姚茗月

观众在2023中国国际消费电子博览会上参观前沿科技产品。

杜乐彬摄

2023中国国际消费电子博览会（以下简称“电博会”）暨青岛国际软件融合创新博览会日前在青岛举行。电博会是经国务院批准的消费电子领域专业化、国际性展会，由商务部、科学技术部和山东省政府主办，青岛国际软件融合创新博览会由青岛市政府主办。此次展览总面积5万平方米，展览规模创历届之最，吸引包括海尔、海信、华为、京东方、三星、索尼等全球头部消费电子企业在内的300多家企业参展。透过参展品牌沉浸式的实景展示，全景化描绘未来智慧生活的美好图景，带来的不仅是新潮、高科技含量的产品与技术，也将持续引导家电电子行业的发展和消费趋势。

现场搭建“家”空间

本届电博会，参展商搭建出一个又一个未来智慧生活的场景，让人们在更加深度的沉浸式体验中感知未来。

海尔智家智慧家庭场景品牌三翼鸟在现场搭建了一个让人有“回家”体验的“智慧家”空间，不仅融入了两分钟洗净白衬衫的“精华洗”等产品科技，还有全屋智能场景科技以及一站式定制能力。华为的全屋智能、澳柯玛玲珑高端家电套系、创维的“一票到底”服务全流程，都呈现了行业对智慧生活的探索。

海信视像的全球首款8K激光电视、MiniLED，三星、索尼的OLED，京东方引领国际标准的“类纸护眼显示”设备，无处不在的显示技术在展会现场呈现出迭代发展的演进趋向。

世界首款一体化8K全画幅空中电影机大疆Inspire3，搭载“VMC中央协调运动控制器”等先进技术的智己LS7新款汽车……一场成功的展会必然是行业发展的风向标。在数字化驱动经济社会全面变革的今天，智能技术的发展正在推动家电电子产业产品创新、场景发现及模式重构。

体验未来新场景

众多新品汇聚，让参展者触摸到未来的一角。虚拟现实技术的发展让“元宇宙”逐步走进现实，在展会中，歌尔展出的VR动感座椅尤为“吸睛”。座椅和VR眼镜营造出沉浸式体验，让使用者如同坐进4D电影的观赏席一般体验飞机起降时的颤动，带来更沉浸、更“真实”的感觉。

人工智能领域同样“掀开”未来一角，电博会展示了一系列人工智能的应用场景。在智慧城市、智慧交通、智慧能源以及智能制造等领域，人工智能都已得到广泛应用。创新奇智打造了诸如智慧铁水运输、智慧风电运维、面板玻璃质量检测等诸多经典案例，建立起在“制造+AI”细分领域的龙头地位。

这一项项创新尝试，丰富了这一行业展会的内涵，也是青岛加速打造现代产业先行城市的一个缩影。如今青岛聚焦人工智能、虚拟现实、新型显示等十大新兴产业，在全市规划建设首批15个专业园区，创新“5个1”工作机制，每个园区聚焦1个主导产业，创新建立1个工作专班、1个发展规划、1套综合政策、1支专业招商队伍、1支产业基金，实施高起点规划、高标准建设、高水平发展。青岛市虚拟现实产业园、新型显示产业园、集成电路产业园、人工智能产业园、青岛市生物医药及医疗器械产业园、青岛市精密仪器仪表产业园已陆续挂牌，为青岛承载新兴产业发展打造了一片片养分更加充足的沃土。

在这些“新尝试”下，一系列新项目落地生根，成为这座城市真正的新兴产业力量。以新型显示产业为例，依托京东方等龙头项目引领，以青岛市新型显示产业园为载体，2022年西海岸新区“芯屏”产业规上企业39家，实现产值469亿元。

展示前沿科技产品

与展会同步进行的高质量论坛方阵，打造了一场产业的“思想盛宴”。企业领袖高峰论坛邀请有影响力的行业协会、中国科学院和中国工程院院士以及全球知名企业家等重量级嘉宾参会，深入探讨城市产业数智化转型等焦点话题；7场平行论坛则聚焦新型显示、人工智能、元宇宙与虚拟现实、新零售等领域，特邀行业专家及头部企业，从应用需求及产业发展出发，解析各专业领域发展趋势，带来干货满满的主旨演讲和高端对话，多视角、深层次探讨数字经济发展所面临的挑战与机遇，为推动数字经济发展建言献策。

展会同步举行的“Leader创新奖”评选颇受关注。本届评选活动联合国家级制造业创新平台——国家高端智能化家用电器创新中心，面向全球征集消费电子领域创新产品和设计方案，覆盖智能家电、智慧医疗、智慧出行、虚拟显示设备等新兴领域，也包括智能化传感器在消费电子产品上的前沿应用。今年的获奖榜单依然看点满满，现场共发布了Leader产品创新大奖、Leader技术创新大奖、Leader应用创新大奖、Leader趋势设计大奖、Leader年度创新先锋奖等5大榜单，其中不乏华为全屋智能解决方案、大疆无人机、Leader空调等消费者喜爱并关注的品牌。

展会不仅展示了电子消费行业前沿的科技与产品，借助系列配套活动的溢出效应，形成一个多维的产业资源对接平台，聚合“政、产、学、研、金、介、用”各方优质资源的深度对接，提升了“青岛制造”电子消费品牌的国际影响力，为实现供需精准对接、促进跨境双向投资提供平台，吸引更多企业家了解青岛、投资青岛。

(责编：袁勃、胡永秋)

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