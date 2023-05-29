神舟十六号任务进行最后一次全区合练
发射场做好发射前准备
2023年05月29日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报酒泉5月28日电 （刘诗瑶、喻思南、奉青玲）神舟十六号载人飞行任务28日上午进行了最后一次全区合练和全系统气密性检查。目前，火箭、飞船及发射场各系统状态良好，已完成火箭加注前的一切准备工作。
全区合练是载人飞行任务发射前的重要一环，目的是演练首区、航区、应急返回区之间的通信调度和时统协调以及北京、酒泉、西安之间数据传输处理的正确性和可靠性，是发射前的最后一项大型工作。
针对春夏季戈壁滩多风沙的实际，发射场提早应对。他们对塔架上每一层平台都加装了密封设置，防止风沙进入火箭封闭区。针对任务前发射场可能有雨的情况，他们提早对塔架进行了防水处置和射前状态检查，用吸水棉等封堵塔上的缝隙、孔洞，做好防沙防雨各项准备。
神舟十六号船箭组合体转运到发射区之后，发射场组织平台、配电、空调、电梯、摆杆等塔上各个专业，组成联合值班分队在塔架附近24小时值班待命，一有突发情况能随时应对处置，确保塔架工作安全顺利、万无一失。
《 人民日报 》（ 2023年05月29日 02 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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