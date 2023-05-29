本报北京5月28日电 （记者王昊男）28日下午，2023中关村论坛平行论坛——全球标杆孵化器论坛在京举办。多位国际国内知名孵化器负责人进行圆桌对话，畅谈观点、交流思想、碰撞火花。大家普遍认为，中关村进入创业孵化“4.0”时代，硬科技创新创业正在成为新热潮。

北京市科委、中关村管委会副主任张宇蕾介绍，北京抢抓孵化范式变革新机遇，出台《标杆孵化器培育行动方案（2022—2025年）》，并已探索布局建设了首批标杆孵化器，将推进孵化行业专业化、价值化、国际化发展。

在论坛现场，中关村面向全球、面向未来发出3点硬科技创业孵化倡议：一是建立开放、协同、共享的全球孵化服务网络，多边、多维合作推进硬科技创新创业，共创人类美好未来。二是支持全球各类高端人才加入孵化行业，共建标杆孵化器，吸纳各类创新主体和要素深度参与，持续探索硬科技孵化新范式，携手掀起硬科技创新创业的新热潮。三是加强硬科技孵化前沿趋势研究，指引孵化器专业化、价值化、国际化发展，携手布局新领域新赛道，支撑全球高精尖产业发展和未来产业培育，加快形成新动能新优势。

此外，论坛举办期间，二十国集团创业研究中心和北京师范大学经济与资源管理研究院共同发布了“全球城市创业孵化指数”，从孵化潜力、孵化绩效、孵化生态等方面对主要创新创业城市进行综合评价。

从评价结果来看，纽约、伦敦、旧金山、北京、波士顿、深圳、上海、东京、洛杉矶和芝加哥的创业孵化指数综合得分排名前十。其中，排名前四的纽约、伦敦、旧金山和北京优势较为明显。

从中国城市创业孵化指数的得分情况来看，北京、长三角城市群和粤港澳大湾区是我国创业孵化的中心区域，北京在半数具体指标中居于领先位置。

《 人民日报 》（ 2023年05月29日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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