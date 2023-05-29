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以高质量科普助推高水平创新（创新谈）

谷业凯
2023年05月29日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　知识经济时代，一个国家的创新水平越来越依赖于全民科学素质的普遍提高，一个国家的科普水平日益影响着国家的创造力和软实力

　　

　　2023年全国科技活动周期间，各地围绕“热爱科学  崇尚科学”主题，举办了科技列车行、科普讲解大赛、科学实验展演汇演等一系列丰富多彩的活动。作为一项公众参与度高、覆盖面广、社会影响力大的全国性科普品牌活动，全国科技活动周让公众在参观体验中认识科学、在交流互动中爱上科学，以高质量科学普及助推科技创新事业。

　　科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。先进的科技成果只有通过科学普及，才能为社会公众理解和接受，尽快产生经济效益和使用价值，进而促进社会的发展、改善人们的生活。科学普及的深入开展，也能让科学精神、创新文化更加深入人心。知识经济时代，一个国家的创新水平越来越依赖于全民科学素质的普遍提高，一个国家的科普水平日益影响着国家的创造力和软实力。如果没有全民科学素质的普遍提高，就难以建立起宏大的高素质创新大军，科技成果转化也会打折扣。

　　科学普及覆盖经济建设、科学技术、教育文化、人民生活的方方面面，与有关部门、企业、学校及科研机构、广大科技工作者都有着密切关系，需要社会各方共同参与。党的十八大以来，我国科普事业蓬勃发展，《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》《“十四五”国家科学技术普及发展规划》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》相继印发，政策红利持续释放。近年来，科普税收优惠政策出台，研究生做科普计入学分政策推出，科学传播职称评定探索启动，健康科普等行业科普工作机制日趋完善，文化科技卫生三下乡、全国科普日等品牌活动定期开展，形成了科普工作创新升级的生动局面。

　　当前，社会公众对提升科学素养的需求日益旺盛，对权威科普知识的需求更为迫切。与此同时，社会各界对科普工作的参与度仍有较大提升空间。进一步以高质量科学普及助推高水平科技自立自强，需要采取更有力的手段和更有效的路径。一方面，要继续培养壮大科普人才队伍，既从专业水平和科普能力着手，也从激励机制和制度建设入手，让一批能做科普、愿做科普的专业人才脱颖而出；另一方面，也要充分利用好线上线下渠道，采用多种多样的方式放大科学的声音，不断强化互动式、服务式、场景式传播，增强公众的科普参与感，提高科普的精准度和有效性。例如，针对伪科学谣言，可以采取科技界共识的方式对谣言内容进行专业批驳，让权威知识直抵人心，让科学跑在谣言前面。

　　科学普及融入经济社会发展各领域各环节，需要全社会共同推动。通过科学普及与科技创新协同发力，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，定能使蕴藏在亿万人民中间的创新智慧充分释放、创新力量充分涌流，为世界科技强国建设提供强劲支撑。

　　《 人民日报 》（ 2023年05月29日 19 版）

(责编：袁勃、胡永秋)
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