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农行投贷联动参与国内铜冶炼行业最大规模重整投资

2023年05月29日13:33 | 来源：证券时报网
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原标题：农行投贷联动参与国内铜冶炼行业最大规模重整投资

　　记者5月29日获悉，农业银行日前通过“股权投资+并购贷款”组合模式，参与到深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（下称“中金岭南”）重整投资方圆有色等20家公司的项目中。

　　中金岭南5月26日公告指出，目前重整计划仍在如期执行中，相关股权变更登记亦在按计划进行中。

　　据了解，此次重整投资共引入农银投资、中国信达、中国东方3名战略投资者，是截至目前国内铜冶炼行业最大规模的重整投资项目，也是农业银行以“股权投资+并购贷款”模式参与完成的首笔重整投资项目。其中，农银投资实施市场化债转股投资5亿元，农业银行深圳分行完成并购贷款投放1.5亿元。

　　农业银行有关负责人表示，该笔业务落地是农业银行切实支持产业转型升级、加快建设制造强国，推动发展绿色制造、高端制造、智能制造的具体举措，将助推我国战略资源铜产业实现高质量、可持续发展。（秦燕玲）

(责编：曹淼、李源)
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