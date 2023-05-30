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农业强，品牌必须强（专家观点）

韩一军
2023年05月30日06:16 | 来源：人民网-人民日报
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　　农业强，品牌必须强。近年来，我国大力推动品牌强农，农业品牌意识明显增强、数量快速增长、效益显著提升，形成了全国推进、多点突破、全面开花的发展格局，绿色、有机和地理标志农产品累计超6.7万个，洛川苹果、五常大米、盱眙龙虾、西湖龙井等一批特色鲜明、质量过硬、信誉可靠的农业品牌深入人心。

　　品牌贯穿农业生产、加工、流通、消费全过程，加快农业品牌打造，有利于引领优质资源向农业集聚，贯通产加销，融合农文旅，实现农村一二三产业融合发展。培育一批竞争力强的品牌，将加快推动我国从农业大国向农业强国转变。品牌多而不精、大而不强问题依然存在。品牌竞争力影响力带动力仍有待提升，农业品牌建设推进机制和建设路径仍须进一步探索完善。

　　夯实品牌竞争力。质量是品牌的生命线，农产品“三品一标”是品牌打造的基础。这需要加强育种创新攻关，推动品质分级评价，加强冷链物流基础设施建设，全面提升品种创新能力、精深加工能力和流通供应能力，加快绿色食品、有机农产品、地理标志农产品发展，持续增加绿色优质、营养健康农产品供给，不断提升品牌核心竞争力。另外，加快推动农业品牌精品培育计划，根据产业规模、品牌基础、市场消费和国内外影响力等，分品类分梯次分年度培育一批产业优势领先、市场空间潜力大、文化底蕴深厚的品牌，重点在基础夯实、渠道促进、营销宣传、海外推广和金融服务等方面提供支持。

　　增强品牌带动力。我国新型农业生产经营主体自身品牌建设能力还不足，品牌市场开发和渠道升级能力不强。需要持续开展品牌帮扶工作，助力实现从“卖资源”到“卖品牌”，深入开展脱贫地区农业品牌公益帮扶行动，聚焦乡村振兴重点帮扶县，建立帮扶机制，创新帮扶模式，重点围绕品牌规划、产品认证、营销宣传、产销对接、人才培训等方面给予指导，支持脱贫地区打造一批特色农产品品牌，带动产业提质增效和农民增收。

　　品牌打造，久久为功。要把农业品牌打造作为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的重要措施，加强统筹协调，整合优势资源，推动措施落实。创新金融服务，加强与银行、保险、信贷等金融机构合作，支持品牌打造。

　　（作者为中国农业大学国家农业市场研究中心主任，本报记者常钦采访整理）

(责编：袁勃、胡永秋)
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