原标题：以实际行动诠释“责任担当”——广发银行发布2022年社会责任（ESG）报告

近日，广发银行发布《2022年社会责任(ESG)报告》。

2022年是党和国家历史上极为重要、极为关键的一年。广发银行持续深化履行ESG治理职责，更加完整、准确、全面地将新发展理念融入到自身经营发展和社会责任实践中，努力成为服务实体经济高质量发展、守护人民美好生活的重要力量。

心怀“国之大者”，全面落实党中央决策部署

广发银行积极践行金融工作的政治性、人民性，不断提升专业性，心怀“国之大者”，认真贯彻稳经济大盘一揽子政策，加大对国民经济重点领域和薄弱环节金融供给，为区域协调发展注入强劲动能。

全力支持稳经济大盘。坚守服务实体经济的初心和使命，持续为实体经济注入“源头活水”，战略性新兴产业贷款、绿色信贷、科技创新企业贷款分别较年初增长105.2%、98.47%和35.1%。不遗余力为市场主体纾困解难，多措并举开展减费让利，减免服务收费达33.7亿元，为普惠型小微企业延期还本付息超120亿元，新发放贷款平均利率大幅下降。尤其是坚持“根植湾区”战略定位，全年在广东地区新投放贷款4,569亿元，各项贷款余额全行占比超50%。扎实做好“保交楼、保民生、促稳定”金融服务，支持房地产市场平稳健康发展。

主动服务发展大局。贯彻落实国家区域协调发展战略，“一区一策”制定针对性金融服务方案，坚持“根植湾区”发展战略，发挥总部区位优势和综合金融优势“双轮驱动”，为“双区”发展持续注入金融新动能。全面助力乡村振兴，以“三大举措”“四个加强”“五个帮扶”为重点，打造“乡村振兴贷”等系列产品，推出“三项工程”专属金融服务方案，持续为地方政府乡村振兴专项债、融资风险补偿资金提供金融服务，全方位支持宜居宜业和美乡村建设。

坚持“人民至上”，满足人民美好生活需要

广发银行坚持以人民为中心的发展思想，围绕人民群众对金融服务需求，不断提升产品便利性和可得性。

全面提升金融服务体验。深入推动消费者权益保护工作融入公司治理、企业文化和发展战略，聚焦关键产品、服务、渠道和品牌，不断优化产品和服务体验。一是以服务助推高质量发展。印发《广发银行关于进一步落实“以人民为中心”发展思想推进客户服务工作的方案》，将“人民中心”思想融入到经营管理的各个方面，切实满足客户日益增长的多样化金融服务需求。二是以科技变革服务模式。坚持在数字化服务能力上下“狠功夫”，通过修炼金融科技“内功”，为客户提供智慧、便捷、贴心的综合金融服务体验。三是以创新优化服务体验。建立包含新市民在内的全行客户体验管理体系、客户评价监测体系及痛点消除机制，形成服务管理闭环，推动全行服务供给体系升级。

着力满足金融消费需求。广发银行积极响应居民消费金融需求，2022年全年信用卡消费金额达2.5万亿元，住房按揭贷款、个人消费信用贷款保持快速增长，出台新市民金融专属服务方案。主动参与养老第三支柱建设，成为首批开办个人养老金业务银行，着力打造涵盖储蓄、基金、理财、保险的养老金融产品体系。建立“智能+远程+线下”立体化客户服务渠道，线上服务送达超1亿人次，更好地满足人民美好生活需要。

坚守责任初心，让金融善意薪火相传

广发银行积极探索将自身发展与员工成长、社会需求有机结合，传递金融善意，尽显“责任银行”风范。

为员工，携手同进步共成长。坚持人才强行，为干部员工搭建施展才华的舞台和干事创业的平台，总行“三定”优化方案落地实施，首次在中央党校举办“一把手”政治能力提升培训班，跨层、跨司、跨境、跨域交流干部数同比增长56%，直属分行班子成员45岁以下干部占比、总行部门负责人具有基层管理经验的占比均较上年有所提升，校园招聘比例同比提高20个百分点。同时，坚持关心关爱员工，通过完善福利体系、举办“广发大讲堂”、组织工会活动等方式，增强员工获得感、幸福感和归属感。

为社会，积极履行企业公民责任。广发银行践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力倡导绿色发展，助力实现碳达峰碳中和，全年绿色信贷同比增长近一倍，其中发放碳减排贷款79亿元。发挥金融企业优势全方位支持乡村振兴，普惠型涉农贷款余额同比增长19%，全行对口支持60个帮扶点，采购及帮扶农产品销售超3,500万元，其中定点帮扶潮州市上饶镇下善村案例被广东省乡村振兴局作为典型在全省推广。持续关注欠发达地区儿童健康成长，全年慈善投入总额超1,800万元，连续14年以慈善力量传递金融善意，汇聚点点星光，照亮孩子们的璀璨前路。

大道如砥，行者无疆。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对新形势新机遇，广发银行将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实金融工作三项任务，以崭新的精神面貌和昂扬的奋斗姿态走好中国特色金融发展之路，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出新的更大贡献！

(责编：曹淼、李源)

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