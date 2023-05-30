“跨省通办”回应民生期盼
2023年05月30日09:11 | 来源：光明日报
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原标题：“跨省通办”回应民生期盼
近日，国务院批复同意扩大内地居民婚姻登记“跨省通办”试点。6月1日起，在北京、天津、河北等21个试点省份，双方均非本地户籍的婚姻登记当事人，可凭一方居住证和双方户口簿、身份证，在居住证发放地婚姻登记机关，申请办理婚姻登记。
随着社会流动性增强，“人户分离”现象较为普遍。加上工作生活节奏越来越快，若婚姻登记必须双方返回户籍地，不免费时费力又费钱。2021年6月起，我国在七省二市启动内地居民婚姻登记“跨省通办”试点，如今，在已有探索经验的基础上进一步扩大试点范围，意在深化“放管服”改革，让便民服务更便民。
数据显示，当前，我国跨省流动人口超过1.2亿。无论是生活还是工作，人们难免有办事需求，政务服务“跨省通办”无疑是民生所需。着眼于此，2022年，国务院办公厅印发《关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》，各地出台具体举措，抓好落实，彰显出顺应时代发展、回应民生期盼的积极姿态。
“跨省通办”不仅涉及服务事项的改变、治理理念的升级，也意味着全方位的体系优化和流程再造。就目前来看，各类政务服务打通的程度范围不一，面临的难点也不尽相同。比如，婚姻登记、身份证首次申领的“跨省通办”，正在逐步扩大试点范围；而跨省异地就医虽已全面铺开，但办理的方式与便捷度仍与医疗项目和所跨地域相关，很多时候各地的进度并不同步。持续推进相关工作，就要加速建设全国一体化政务服务平台，加强相关各方合作的广度与深度，将更多领域的数据纳入共享范围。在此之外，也有必要统一标准、优化流程，持续释放改革效能。
（原载于《北京日报》 作者：胡宇齐 摘编：项锋、杨心悦）
(责编：罗知之、陈键)
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