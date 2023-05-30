原标题：全国生态环境质量保持改善态势

科技日报北京5月29日电 （记者李禾）在5月29日生态环境部召开的新闻发布会上，《2022中国生态环境状况公报》（以下简称《公报》）正式发布。生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华说，《公报》显示，全国生态环境质量保持改善态势，年度改善目标已完成，主要表现为空气质量、地表水环境质量的两个“向好”，海水水质、土壤、城市声环境和自然生态状况的四个“稳定”。

蒋火华说，2022年，我国空气质量稳中向好，全国339个地级及以上城市PM_2.5平均浓度为29微克/立方米，“十三五”以来已实现七连降，6项主要污染物平均浓度连续3年稳定达标，重度及以上污染天数比例为0.9%，同比下降0.4个百分点。地表水环境质量持续向好，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为87.9%，同比上升3个百分点，实现“十三五”以来七连升，劣Ⅴ类水质断面比例为0.7%，同比下降0.5个百分点。

《公报》显示，管辖海域海水水质总体稳定，近岸海域海水优良（一、二类）水质比例为81.9%，同比上升0.6个百分点。土壤环境状况总体稳定，农用地安全利用率保持在90%以上。城市声环境质量总体稳定，功能区声环境质量昼间、夜间达标率分别为96%、86.6%，同比分别上升0.6个百分点、3.7个百分点。自然生态状况总体稳定，生态质量综合评价属于良好，与2021年相比无明显变化。

生态环境部部长黄润秋表示，尽管全国生态环境质量保持改善态势，但要清醒认识到，“稳中向好”的基础还不稳固，生态环境保护任务依然艰巨，推进美丽中国建设仍需要付出长期艰苦努力。

监测是客观评估生态环境质量改善的重要依据。蒋火华说，新时代十年是我国生态环境监测成效最显著的10年，实现了监测网络“全覆盖”、数据质量“大提升”、监测信息“快、实、新”。

据统计，国家直接组织开展监测的大气、地表水、地下水、土壤、海洋等环境监测点位达1.1万余个，实现了地级及以上城市全覆盖、重点流域全覆盖、省市交界全覆盖、管辖海域全覆盖。

“天空地一体化监测网络初步建成，天上有卫星，空中有无人机，水里有监测船，地面有走航车，构建起守护祖国绿水青山的‘监测天网’。”蒋火华介绍，下一步，将根据“建立完善现代化生态环境监测体系”工作主线，提升监测基础能力、数据分析应用能力、应急监测能力“三个能力”，深化碳监测、水生态监测、新污染物监测、智慧监测“四项试点”，做好空气、地表水和海洋、地下水和土壤、生态、噪声“五大监测”，努力实现“美丽中国哪儿美，监测数据告诉您”，为建设美丽中国贡献监测力量。

(责编：罗知之、陈键)

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