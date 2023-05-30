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滴滴自动驾驶与法雷奥联合研发L4级无人驾驶出租车智能安全解决方案

2023年05月30日10:33 | 来源：央广网
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原标题：滴滴自动驾驶与法雷奥签署战略合作及投资意向书，联合研发L4级无人驾驶出租车智能安全解决方案

5月29日，滴滴自动驾驶与法雷奥签署战略合作及投资意向书，法雷奥将对滴滴自动驾驶进行战略投资，并共同开发针对L4级无人驾驶出租车（Robotaxi）的智能安全解决方案。

双方将成立联合研发团队，基于各自技术和资源优势，面向L4级无人驾驶共享出行场景，携手打造能独立运行的、满足车规级要求的、高性价比的安全冗余系统以及相关技术。这套定制化的智能安全解决方案将在软件及硬件等多方面，全方位提升冗余系统的维度和标准；同时，针对共享出行的特定运营场景，进行专项安全设计。该技术能在无人驾驶主系统遇到突发故障时，依靠独立的感知套件，接管并提供冗余系统的规划控制，确保出行安全。

该智能安全解决方案将率先应用于滴滴自动驾驶的L4级无人驾驶出租车，助力滴滴自动驾驶为乘客提供安全可靠、舒适又低成本的无人驾驶服务。

滴滴自动驾驶COO孟醒认为：“当前滴滴自动驾驶正在全力推进自动驾驶的规模化和商业化落地，在这一过程中，安全始终摆在首要位置。法雷奥持续百年创新，在高级驾驶辅助及自动驾驶领域积累了丰富的量产经验。与法雷奥深度战略合作，有助于我们在自动驾驶系统的关键模块标准化和规模化上取得重大突破，进一步提升L4级无人驾驶出租车整体系统安全，为乘客提供优质的无人驾驶出行服务，加速无人驾驶技术商业化落地。”

法雷奥集团战略执行副总裁和CTO Geoffrey BOUQUOT谈到：“长期以来，法雷奥一直在开发相关前沿技术，助力L4级自动驾驶。滴滴自动驾驶深耕共享出行领域，在技术研发和落地运营上拥有领先的优势。今天，我们很自豪可以达成这项战略合作，投资滴滴自动驾驶并投入智能安全解决方案的联合研发工作，相信此次战略合作将进一步推动法雷奥实现更智能、更安全和更高性价比的移动出行。”

(责编：董童、李源)
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