人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国星辰 | 发挥各自特长和优势 跨代组合新起点再出发

2023年05月30日13:24 | 来源：央视网
小字号

　　央视网消息：神舟十六号飞行乘组的三名航天员将在为期5个月的太空工作和生活中，发挥各自的特长和优势，一起配合完成多项空间科学实验。第一批航天员和第三批航天员的首次跨代合作，20岁的年龄差，为了飞天梦想，站在同一个起点。

　　景海鹏：执飞4次任务 3次任指令长

　　作为我国首批航天员，景海鹏圆满完成了神舟七号、神舟九号、神舟十一号3次载人飞行任务。加上这次共执行4次飞行任务，3次担任指令长，刷新中国航天员出征太空的次数的新纪录。

　　航天员 景海鹏：第一次上太空叫实现梦想，第二次叫超越梦想，第三次叫升华梦想，第四次我感觉叫创新梦想，很感恩。如果没有这个伟大新时代，还梦想飞两次飞三次飞四次，你想都不敢想，梦都梦不到。

　　朱杨柱：中国空间站首位航天飞行工程师

　　这次，与景海鹏并肩站在同一条起跑线上的，是两位“新人”。今年36岁的朱杨柱，从小就有一个翱翔蓝天的梦想。2005年，朱杨柱如愿成为国防科技大学航天学院的一名学员。2020年9月，已经在战略支援部队航天工程大学担任副教授的朱杨柱入选我国第三批预备航天员。在这次任务中，作为航天飞行工程师，朱杨柱主要负责空间站整个飞行器平台系统的日常维护、保养等工作。

　　航天员 朱杨柱：出现一些小故障什么的，是需要工程师去参与，与地面协同，去给它恢复我们的运行状态，我更多的是平台的产品的维护维修。

　　桂海潮：中国空间站首位载荷专家

　　在这次神舟十六号飞行乘组中的另一个新面孔就是航天员桂海潮。今年36岁的桂海潮，戴着一副近视眼镜，也向人们透露了他独特的身份。桂海潮是北京航空航天大学宇航学院的教授、博士生导师，长期致力于航天器动力学与控制的研究。他是中国空间站的首位载荷专家，担负着在空间站开展大量科学实验的重要使命。载荷专家与以往从飞行员中选拔的航天员不同，但他们从选拔到训练，对体能的要求也非常苛刻，对桂海潮来说是一个不小的挑战。

　　航天员 桂海潮：我们载荷专家选拔的时候通过的是6个G的超重耐力，但是最终的训练目标是要达到8个G。沙漠野外生存训练，你需要独立地生存两天，而且完成规定的任务。再有是这个狭小密闭环境当中进行了72小时的睡眠剥夺实验，你要保证自己不要睡着。到今天为止，我觉得从身体上、心理上、思想上我都准备好了，迎接这次任务的挑战。

(责编：徐婵、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家铁路局：2022年我国铁路固定资产投资完成7109亿 旅客发送量超16亿人
　　人民网北京5月30日电 （记者乔雪峰）近日，国家铁路局发布《2022年铁道统计公报》（以下简称《统计公报》），《统计公报》显示，2022年，我国铁路旅客发送量完成16.73亿人，比上年减少9.39亿人。其中，国家铁路旅客发送量完成16.10亿人，比上年下降36.4%。…
神舟十六号载人飞船发射升空震撼瞬间
　　人民网酒泉5月30日电 （记者翁奇羽、赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年5月30日9时31分，搭载神舟十六号载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十六号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部