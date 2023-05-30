原标题：规模10.1亿元，京西产业引导基金签约发布，聚焦硬科技投资！

硬科技的养成，“卡脖子”技术的突破，需要十年如一日甘坐冷板凳的科研工作者们百折不挠、持续攻坚；需要志存高远的企业家们勇往直前、不断拼搏；也需要长周期“耐心资本”的陪跑与支持。

5月28日，2023中关村论坛硬科技投资与发展论坛开幕。来自国内外的知名投资机构负责人、科学家、企业家齐聚一堂，共议如何打造健康有效的硬科技行业投资生态圈，如何助力硬科技企业获得资本赋能。会上，聚焦硬科技投资的京西产业引导基金发布。

京西产业引导基金由北京市门头沟区人民政府和中关村发展集团共同设立，双方将作为人工智能领域的硬科技“耐心资本”的合伙人，努力将中关村硬科技创新的“优势”转化为京西产业高质量发展的“胜势”。基金规模10.1亿元，存续期10年。按照“政府引导、市场运作、撬动资本、滚动发展、防范风险”的原则，基金将重点投资人工智能、医药健康等硬科技方向。未来，基金还将进一步拓宽融资渠道、吸纳社会资本，在人工智能、生物医药、智能制造等重点产业及细分领域布局一批专业化子基金。

近年来，中关村发展集团充分发挥创新生态集成服务商优势，与相关属地政府探索形成优势互补、利益共享、共同发展的政企互利共赢合作机制，当好创新生态集成服务“合伙人”，结合属地政府发展定位，引进资源、汇聚要素、吸引人才，服务创新创业企业落地，共同打造各具特色的区域创新生态，助力建设世界领先科技园区。

据悉， 此次产业引导基金的签约发布，正是中关村发展集团与门头沟区构建新型政企关系、携手打造人工智能产业集聚区的重要举措。2022年，中关村发展集团与门头沟区政府签署了“构建新型政企关系”全面合作协议。中关村发展集团将中关村（京西）人工智能科技园为重点，通过整合国内外产业创新要素资源，推动集团200余项创新生态集成服务产品全面导入门头沟区，构建满足门头沟高精尖产业项目全生命周期发展的国际化、智慧化、低碳化的高品质科技载体组团，成为助力北京人工智能加速发展极具优势的重要腹地和特色产业带。2023年，中关村（京西）人工智能科技园一期正式开工建设，项目规划建筑面积31万平方米，总投资约39亿元，计划2025年底投入使用，将打造成为国际一流的人工智能创新社区，实现全周期、一站式、管家式集成服务体系覆盖，推动区域人工智能产业年产值规模达到100亿元。同期，北京昇腾人工智能计算中心正式点亮，这个通过市场化模式建设的华北地区最大的算力中心将落户中关村（京西）人工智能科技园。

(责编：罗知之、陈键)

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